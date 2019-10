Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera partenopea che continua ad essere seguita da moltissimi telespettatori sulla tv di Stato. Gli spoiler delle puntate che i telespettatori assisteranno lunedì 28 e martedì 29 ottobre dopo "That's amore - Storie di uomini e altri animali", raccontano che Niko e Susanna decideranno di difendere Diego Giordano dall'accusa di tentato omicidio. Arianna, invece, accetterà di parlare in memoria di Mimmo e Maurizio alla classe di Michele.

Un posto al sole, puntata 28 ottobre: Diego nei guai

Nuovi colpi di scena accadranno questa nuova settimana ai personaggi del Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti la puntata di lunedì 28 ottobre alle ore 20:45 su Rai Tre, rivelano che sulla testa di Diego penderà la terribile accusa di tentato omicidio. Il giovane Giordano, infatti, ha deciso di costituirsi per l'investimento dell'avvocato Aldo Leone, sebbene Raffaele abbia provato a fermarlo.

Purtroppo il fratello di Patrizio non darà ascolto, tanto da ritrovarsi in stato di fermo presso il comando dei carabinieri. Intanto gli inquirenti metteranno al setaccio l'autovettura del giovane per trovare prove utili al caso. Una situazione che metterà nel panico Raffaele, che si dirà disposto a difenderlo nel caso siano trovate prove della sua colpevolezza.

Niko e Susanna in difesa del Giordano

Allo stesso tempo Niko e Susanna (Agnese Lorenzini) decideranno di prendere le parti di Diego, che comincerà ad avere qualche ricordo che potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Arianna prenderà coraggio e deciderà di parlare ai compagni di classe durante la giornata di riflessione in memoria di Mimmo e Maurizio, protagonisti di una rapina finita male al Vulcano. Un discorso che colpirà moltissimo gli studenti di Michele. Marina Giordano e Fabrizio, invece, appariranno sempre più complici dopo aver superato alcuni problemi grazie all'intromissione di Alberto.

Puntata 29 ottobre: al Vulcano arriva un personaggio misterioso

Le trame di Un posto al sole, riguardanti la puntata di martedì 29 ottobre su Rai 3, rivelano che Diego chiederà di parlare con la massima urgenza a Niko, il suo avvocato difensore.

Il Giordano, infatti, avrà un flashback della notte in cui Aldo Leone è finito in gravi condizioni all'ospedale. Nel frattempo, un personaggio misterioso giungerà al Caffè Vulcano. Angela, invece, cercherà di convincere Franco e Angela a partecipare ad un corso di ballo. La coppia accetterà la proposta?

Riassunto puntata 25 ottobre

Nella puntata precedente andata in onda venerdì 25 ottobre su Rai Tre, i telespettatori hanno visto Beatrice ha urlato contro Diego tutta la sua rabbia in quanto è sicura che abbia investito l'avvocato Leone a causa della forte ossessione che nutre dei suoi confronti.

Giovanna invece ha puntato il dito contro l'avvocatessa e Delia.