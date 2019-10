Una nuova registrazione del trono Over di Uomini e donne è avvenuta lo scorso 1° ottobre, dove non sono mancati i colpi di scena. Stando a quanto riportano le anticipazioni pubblicate dal sito "Il Vicolo delle news", in studio si è creato il caos dopo la lettura da parte di Riccardo Guarnieri di una lettera in cui confessa i suoi sentimenti alla ex Ida Platano. Le parole d'amore del tarantino, nei confronti della ex compagna, hanno fatto infuriare Armando, il quale si è sentito preso in giro dalla dama bresciana che, ogni volta, ricade nella ragnatela tessuta da Guarnieri.

Anticipazioni Trono Over: Riccardo confessa a Ida di amarla ancora

La nuova registrazione di Uomini e donne del 1° ottobre scorso, e che andrà in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, è iniziata, come al solito, con un siparietto tra l'opinionista Tina Cipollari e Gemma Galgani. Quest'ultima sta continuando la conoscenza con Jean Pierre, il quale, però, appare sempre meno interessato a lei.

Maria De Filippi a questo punto, gli ha fatto fare il gioco della mela. Stando alle anticipazioni, in seguito si è seduto al centro dello studio Armando, il quale sta proseguendo la sua conoscenza con Ida Platano. I due, dopo la puntata, sarebbero dovuti uscire insieme a cena, ma un colpo di scena ha cambiato le carte in tavola: Riccardo s'intromette dicendo di voler parlare con la sua ex fidanzata, infatti le ha scritto una lettera che vorrebbe leggerle.

Sono presenti parole commoventi, con cui il cavaliere tarantino le dice che, nel corso della loro relazione, non si sono mai capiti, che gli sbagli sono arrivati da entrambi, ma che lei a oggi è ancora la donna più importante della sua vita e che la ama ancora.

Armando deluso dopo la lettera di Guarnieri

La Platano, emozionata per la lettera di Riccardo, si è messa a piangere, indecisa anche sul da farsi, visti i trascorsi con il cavaliere tarantino.

Da quanto rivelano gli spoiler Armando, invece, ci è rimasto malissimo e si è sentito usato da Ida la quale, a detta del cavaliere, continua a ricadere nella trappola di Guarnieri. Dopo i pianti e le recriminazioni, Ida e Riccardo ballano felici ed emozionati insieme.

Per Pamela, invece, giunge un nuovo corteggiatore, ma lei rifiuta per rispetto a Enzo, con il quale le cose sembrano andare bene. Anche per Roberta arriva in studio un nuovo pretendente e la donna decide di tenerlo.

Al termine della registrazione arriva la sfilata maschile dal titolo "Uomo seducente". Riccardo sfila e mostra un fisico mozzafiato, mentre Armando Incarnato, ancora deluso per quanto successo poco prima con Ida, non vuole mettersi in gioco. Dopo alcune insistenze del pubblico, il cavaliere cambia idea e sfila sulla passerella.

Questo e molto altro è accaduto nella registrazione di Uomini e donne di martedì 1° ottobre e che andrà in onda nel corso del mese di ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.