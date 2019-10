Le puntate del week-end del 5 e 6 ottobre di Una vita saranno incentrate in particolare sulle vicende di Trini e di Samuel. In primo luogo, verrà diffusa la notizia circa la gravidanza della giovane donna. Tutta la popolazione di Acacias sarà felicissima per la lieta novella. Anche Ramon si mostrerà particolarmente protettivo nei suoi confronti.

A smorzare gli animi di questo clima gioioso e festoso, però, ci penserà la banca.

In seguito al disastro che si è verificato in galleria, le condizioni finanziarie di Samuel saranno infatti davvero pessime. La banca, inoltre, gli inoltrerà un'ingiunzione di pagamento: se non salderà il debito, la sua casa verrà pignorata.

Una Vita, trama sabato 5 ottobre: Trini parla con Ramon e Celia fa una scoperta interessante

L'episodio di Una Vita di sabato 5 ottobre sarà incentrato su Trini. La donna, dopo aver appreso che i suoi malori erano legati ad una dolce attesa, cerca il modo giusto per comunicare la notiiza a Ramon. In un primo momento gli organizzerà una cena romantica, tuttavia, non riuscirà a dirgli quello che nasconde.

Poi, invece, proverà a metterlo alla prova per cercare di capire se è pronto per affrontare il ruolo di padre. I vari tentativi, però, non andranno a buon fine.

Continuerà, intanto, la ricerca sulle origini di Lucia. Dopo diverse indagini, Celia verrà a conoscenza di una notizia molto interessante. La donna in questione, infatti, verrà in possesso di una foto in cui è ritratto Joaquin. A quanto pare, dunque, quest'ultimo conosceva la famiglia dei Marchesi di Valmez.

Puntata domencia 6 ottobre: Samuel e l'ingiunzione di pagamento della banca

In merito alla puntata di domenica 6 ottobre di Una Vita, invece, vedremo che in paese ci sarà grosso fermento. Molte donne di Acacias, infatti, incominceranno ad attaccare Ursula. Nel giro di poco tempo, intanto, si diffonderà la notizia della dolce attesa di Trini. Il lieto evento rappresenterà una ventata di gioia e di allegria nel paese e tutti i suoi conoscenti non possono che gioire per lei.

Ramon, dal canto suo, dopo un primo attimo di titubanza, si mostrerà molto felice e protettivo nei confronti della donna.

Il clima sereno e disteso, però, sarà spezzato da una notizia che riceverà Samuel. L'uomo, infatti, si troverà a fare i conti con una lettera della banca nella quale è sancita un'ingiunzione di pagamento. L'Alday sarà costretto a pagare tutta la somma dovuta, altrimenti la sua casa verrà pignorata.

Tale situazione, ovviamente, creerà parecchio scompiglio. Lucia, dal canto suo, si offrirà di aiutarlo, ma lo stato d'animo dell'uomo è così turbato che non riuscirà a darle ascolto.