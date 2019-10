Buone notizie in vista per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storica coppia nata all'interno del Trono Over di Uomini e donne. Dopo un periodo travagliato, durante il quale entrambi hanno provato a conoscere altre persone all'interno del programma condotto da Maria De Filippi, il sereno sembra essere tornato tra loro. La lettera presentata da Riccardo nella registrazione effettuata la scorsa settimana ha sortito il risultato sperato, dato che la coppia sarebbe stata avvistata insieme a Brescia, città in cui vive la dama.

E non si tratterebbe di un semplice incontro casuale, dato che il cavaliere pare avesse con sé una grossa valigia, lasciando presagire ad un soggiorno di almeno di qualche giorno nella località lombarda.

La foto spazza via ogni dubbio

Il bacio scambiato tra Ida Platano e Armando Incarnato ha fatto scattare la scintilla in Riccardo Guarnieri, che a distanza di pochi giorni ha dichiarato pubblicamente il suo amore per l'ex fidanzata.

Dopo un lunga tira e molla, durato per tutta la seconda parte della stagione 2018-19 del dating show e l'inizio della successiva, l'ex partecipante a Temptation Island ha messo da parte l'orgoglio e chiarito di ritenere Ida la donna più importante della sua vita. Lei è rimasta profondamente colpita da tale affermazione, prendendosi del tempo per riflettere ma mandando su tutte le furie Armando, che si è sentito usato per fare ingelosire Riccardo.

Dopo tale registrazione, qualcosa dev'essere accaduto tra la dama bresciana e il suo ex (?) fidanzato come dimostrato dalle foto pubblicate dal portale GiuseppePorro.it: In esse si vede chiaramente Ida e Riccardo passeggiare per le vie di Corso Zanardelli a Brescia, guardando le vetrine dei negozi. Va precisato che negli scatti non traspare nessun atteggiamento romantico ma è ben evidente che lui porta con sé una grossa valigia.

La verità attesa per la prossima registrazione

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme? Nessuna conferma, al momento, è stata data dai diretti interessati nei profili Instagram ma le recenti foto diffuse da GiuseppePorro.it lascerebbero intravedere ad uno spiraglio di riconciliazione, dopo mesi di litigi e lacrime (soprattutto da parte di lei). L'arma della gelosia usata dalla dama bresciana con Armando Incarnato (come annunciato proprio nell'ultima puntata di Uomini e donne) e la conseguente lettera scritta da Guarnieri sembrano comunque essere degli indizi più che plausibili su di un loro riavvicinamento. Per saperlo, però, i telespettatori dovranno attendere almeno qualche giorno ovvero fino al ritorno in studio di dame e cavalieri per la prossima registrazione del Trono Over.