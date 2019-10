Quinto appuntamento con Temptation Island Vip, il docu-reality sui sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi. Nella serata di oggi, lunedì 7 ottobre, le coppie si ritroveranno ad affrontare l'ultimo falò prima del confronto finale, che si terrà settimana prossima. Non solo, alcuni di loro decideranno di partire per il weekend da sogno, che potrebbe portare delle conseguenze inaspettate.

Temptation Island Vip, anticipazioni: Alex vuole vedere Delia

Nell'ultimo falò di stasera, i fidanzati saranno alle prese con i feeling che le loro fidanzate hanno instaurato con i single.

Gabriele Pippo, durante la visione di alcuni video, definirà il tutto "raccapricciante", mentre Pago sarà diviso tra la visione dei filmati, di Serena e il single Alessandro, presenti sia nel falò che nel Pinnettu. L'ex tronista sarda, infatti, ha deciso di partire per il weekend da sogno e proprio lì qualcosa potrebbe accadere.

Intanto Alex Belli, dopo la visione di un video nel falò, vorrà rivedere la sua fidanzata Delia e cercherà di fare di tutto pur di raggiungerla.

Ci riuscirà? Per scoprirlo non resta che seguire la nuova puntata, dalle 21:35 su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Play.