Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una scoppiettante puntata di Uomini e donne trono classico, caratterizzata dall'addio della tronista Sara Tozzi. Senza troppi 'giri di parole' la ragazza ha ammesso di non sentirsi pronta a vivere nel migliore dei modi questa nuova esperienza e di voler mettere la parola fine a questo percorso, perché si è resa conto di non essersi ancora liberata dei fantasmi del passato che hanno a che fare con il suo ex fidanzato.

Un addio che ha sorpreso i corteggiatori e anche la stessa Maria De Filippi, la quale però ha voluto lasciare una porta aperta a Sara Tozzi.

Dopo l'addio, Sara Tozzi potrebbe ritornare di nuovo a Uomini e donne: le parole della De Filippi

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Sara ha rivelato che in queste settimane in cui è stata protagonista sul trono di Uomini e donne si è resa conto di non aver ancora dimenticato del tutto il suo ex fidanzato e quindi per tale motivo ha ammesso di non sentirsi del tutto pronta a lasciarsi andare per vivere una nuova avventura sentimentale.

La ragazza, in lacrime, ha preferito congedarsi dal programma ma la padrona di casa non ha escluso un suo possibile ritorno.

Maria De Filippi, che ha apprezzato la sincerità di Sara, ha fatto sapere alla ragazza che se tra qualche tempo si renderà conto di aver chiuso finalmente questi conti con il passato e se non ci sarà nessun ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato, sarà ben lieta di poterle aprire nuovamente le porte di Uomini e donne e quindi di ridarle il tanto ambito trono della trasmissione.

Parole che hanno ovviamente colpito il pubblico ma anche la stessa Sara, la quale sa che da parte della padrona di casa e della produzione del dating show Mediaset, le porte sono sempre aperte e che in qualsiasi momento potrebbe decidere di ritornare di nuovo a ricoprire il ruolo di tronista.

Sara ritiene di aver deluso anche i genitori

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quale sarà la decisione futura di Sara, in queste ore l'ex tronista ha rilasciato un'intervista esclusiva sul sito web WittyTv dove ha ammesso che all'inizio di questa avventura era molto carica e voleva vivere al meglio il trono.

Sara è passata da una situazione in cui non si sentiva desiderata (dal suo ex fidanzato) ad un'intera redazione che voleva e che la richiedeva in trasmissione. Una situazione decisamente lusinghiera per la ragazza, che tuttavia non ce l'ha fatta a portare avanti questa avventura, ammettendo che quando stava in eterna faceva fatica a relazionarsi. Sara ha ammesso che sente di aver deluso anche i suoi genitori e che per questo motivo vuole tornare di nuovo alla sua vita semplice di tutti i giorni.