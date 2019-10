Ida e Riccardo di Uomini e donne sono al centro del Gossip. Nel numero 24 del magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, la dama 38enne si è raccontata a cuore aperto. Le sue parole sono cariche di dolore, sebbene Ida stia provando ad andare avanti. Riccardo ha tentato il tutto per tutto per riavere l'amore della sua ex, tanto da leggerle una lettera romantica nello studio del Trono Over.

La sua voce spezzata e le lacrime in volto avevano fatto commuovere Ida, tanto che i fan della coppia speravano in un una loro riappacificazione. I due si sono visti a Brescia, città nella quale vive la bella 38enne, ma sembra che l'antica fiamma non si sia riaccesa, almeno per la Platano. ''I gesti di Riccardo non mi sono arrivati al cuore'', dice Ida nel parterre femminile di Uomini e Donne, che abbandonerà poco dopo. Troppo il dolore patito, troppe le notti insonne di Ida che, come racconta al magazine, si è sentita abbandonata dall'uomo che amava disperatamente.

Ida a Uomini e Donne Magazine: 'Per me le giornate non avevano più senso'

La Platano si è raccontata a cuore aperto nell'intervista a Uomini e Donne Magazine. Dopo la rottura con Riccardo, ormai risalente a mesi fa, ha vissuto giorni terribili, segnati dalle lacrime e dal dolore: ''Le giornate non avevano più senso, non ci stavo con la testa'', dice Ida. ''L'amore che ho provato per Riccardo è stato sovrastato dal dolore''.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Un periodo tremendo, durante il quale non riusciva nemmeno a cucinare e dormire. Pare che il Guarnieri non abbia dato, ai tempi, una motivazione precisa che giustificasse la scelta di separarsi da lei.

E forse anche per questo, Ida non riuscì a farsene una ragione ''Non accettavo l'idea, non riuscivo neanche a dire agli altri che mi ero lasciata'', prosegue. In studio, davanti alle lacrime e alla dimostrazione d'amore di Riccardo, Ida ha provato una grande vicinanza, ma nulla di più. Questo, almeno, quanto dichiarato nella sua intervista al magazine.

Ida e Riccardo prenderanno una scelta sorprendente

Già, perché stando alle anticipazioni di Uomini e Donne over che trapelano dal magazine, pare che Ida e Riccardo ci abbiano ripensato. Come si legge, 'I due prenderanno una decisione sorprendente che farà emozionare il pubblico'. Sono dunque tornati insieme? Nel frattempo, Armando pare davvero deluso da Ida. Il cavaliere infatti, si è sentito usato dalla Platano, forse nel tentativo di dimenticare il suo amore per Riccardo.

Ida, nella sua intervista, ha precisato di non aver nulla da rimproverarsi e di aver mandato dei messaggi 'puliti' e senza malizia al bel cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne: ''Non l'ho mai usato, ma nello stesso tempo non è vero che l'ho chiamato più volte'', puntualizza la dama.