Torna lo spazio dedicato alle notizie su Un passo dal cielo 5, la Serie TV con protagonista Daniele Liotti e Pilar Fogliati che sta riscuotendo un ottimo riscontro di pubblico sulla rete ammiraglia. Gli spoiler della sesta puntata di giovedì 17 ottobre su Rai Uno, rivelano che Isabella sarà divisa tra il papà Ezio e la zia Valeria Ferrante mentre Francesco Neri si avvicinerà ad Elena Salvi.

Un passo dal cielo 5, sesta puntata: Ezio vuole togliere Isabella a Valeria

Continua il successo delle vicende ambientate a San Candido sulla rete ammiraglia.

Le anticipazioni di Un passo dal cielo 5, riguardanti la sesta puntata intitolata "Fantasmi del passato" in onda giovedì 17 ottobre alle ore 21:20 su Rai Uno, rivelano che a San Candido giungeranno Giulio, il fratello di Emma e Ezio. Quest'ultimo si rivelerà essere il papà di Isabella, intenzionato a togliere la nipote a Veleria. Per questo motivo, la Ferrante escogiterà uno stratagemma, sebbene prima debba affrontare alcuni scheletri nell'armadio.

Nel frattempo il comportamento della Giorgi susciterà molte perplessità in Francesco. Il capo della forestale, infatti, sospetterà che la giovane abbia intenzione di lasciarlo. Peccato che il Neri non sia ancora a conoscenza del grave dilemma che sta affliggendo l'anima della donna. Emma, infatti, non ha ancora deciso se operarsi di aneurisma e quindi perdere il bambino che aspetta.

Francesco vicino a Elena

Ma non sarà solo questo problema ad affliggere l'amico di Vincenzo, in quanto sarà molto preoccupato per la psicologa Elena Salvi vittima di uno stalker.

Nel corso della sesta puntata, Francesco si avvicinerà sempre di più ad Elena con la quale ha instaurato non solo un rapporto professionale ma anche di reciproca stima. Infatti lo vedremo sempre più schierato a proteggerla dall'uomo misterioso. Per questo motivo Emma comincerà ad essere gelosa.

Riassunto quinta puntata

Nella quinta puntata di Un passo dal cielo 5, trasmessa oggi 10 ottobre su Rai Uno, vedremo Francesco molto provato da un caso di omicidio di una donna di Deva, giunta a San Candido alla ricerca di suo figlio.

Le indagini hanno portato alla luce molti segreti sulla vita di Isabella e di sua madre. Nel frattempo Vincenzo ha avuto un drammatico confronto con Eva Fernandez, tornata all'improvviso a casa. Dall'altro canto, Neri ha continuato a lottare contro i vecchi fantasmi del setta Deva mentre Nappi si è diviso egregiamente tra il commissariato e la nuova condizioni di papà. Infine il maestro Albert Kroes ha annunciato la sua crociata una volta uscito di galera.

Si ricorda che le puntate della quinta stagione della fiction con Daniele Liotti sono visibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.