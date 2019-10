Un posto al sole, nel corso delle prossime puntate regalerà al suo fedele pubblico una svolta inattesa per quanto concerne la storyline incentrata su Diego, Aldo e Beatrice. Le anticipazioni della soap opera di Rai Tre dal 21 al 25 ottobre, infatti, rivelano che Eugenio, dopo il ferimento dell’amico, si convincerà che ad averlo investito riducendolo in fin di vita sia stato il giovane Giordano. Dal canto suo Raffaele sarà sempre più preoccupato per la sorte del figlio.

Successivamente Giovanna Landolfi, che indagherà per scoprire chi sia l’autore del terribile gesto, verrà a conoscenza dei tradimenti di Aldo ai danni della moglie Delia. Intanto, Diego sarà profondamente in crisi e non ricorderà se sia stato o meno lui ad investire il rivale, per questo motivo deciderà di costituirsi per assumersi le proprie responsabilità proprio mentre Giovanna convocherà Beatrice in commissariato per dirle qualcosa di importante.

Raffaele, apprese le intenzioni del figlio, lo pregherà di cambiare idea, ma lui sarà irremovibile e gli inquirenti effettueranno dei rilievi sulla sua auto.

Un posto al sole, trame settimanali: Angela ammonirà Giulia

Le anticipazioni di Un posto al sole relative ai prossimi episodi sottolineano anche che Vittorio inizierà ad intuire che Alex lo abbia lasciato dopo aver scoperto la sua relazione clandestina con Anita e chiederà un consiglio a Rossella per capire come comportarsi.

Giulia, nel frattempo, sarà preoccupata per Renato che apparirà sempre più mesto e deluso per la fine della sua storia d’amore con Nadia e deciderà di compiere un gesto premuroso nei suoi confronti. Poggi, però, non gradirà l’intromissione della sua ex moglie nella sua vita. Successivamente, Angela scoprirà che Denis ha proposto a Giulia di avere una relazione aperta e redarguirà duramente sua madre affinché rifiuti.

La donna si convincerà che sia meglio allontanare il compagno e proverà a tenersi occupata per non pensare a lui. Cerruti terrà a distanza il dottor Sarti perché preoccupato per i suoi tatuaggi, ma poco dopo riceverà una sorpresa.

Michele dovrà confrontarsi con i compagni di Mimmo e Maurizio

Le trame di Un posto al sole svelano anche che la relazione tra Fabrizio e Marina proseguirà senza intoppi e l’imprenditore proporrà alla Giordano di partire per un viaggio.

Poco dopo la donna prenderà una decisione inattesa. Infine, le anticipazioni settimanali della soap opera di Rai Tre evidenziano che Arianna sarà indecisa se partecipare all’incontro con gli studenti organizzato dal professor Scaglione proprio mentre Michele si preparerà a confrontarsi con i ragazzi dopo la rapina costata la vita a Maurizio.