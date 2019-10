La Serie TV di Un passo dal cielo 5 continua a mietere successi dopo successi grazie alle tematiche trattate, ed ai suoi protagonisti tra cui Daniele Liotti, Pilar Flogiati e Matteo Martari, ormai diventati beniamini del pubblico italiano. La fiction scritta da Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà è riuscita a sbaragliare la concorrenza di Eurogames, il programma condotto da Ilary Blasi e Alvin su Canale 5.

Gli spoiler della settima puntata denominata "Onora il padre", che i telespettatori assisteranno giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21.20 su Rai 1, rivelano che Francesco Neri cercherà una soluzione per salvare Klaus dal carcere, mentre Emma Giorgi dovrà scegliere tra il capo della forestale e Albert Kroess.

Un passo dal cielo 5, settima puntata: Francesco aiuta Klaus a discolparsi da un omicidio

Nuovi colpi di scena intratterranno i telespettatori della serie tv con protagonista Daniele Liotti.

Le anticipazioni della settima puntata delle dieci in totale, in programma giovedì 24 ottobre in prima serata su Rai 1, rivelano che l'omicidio di un antiquario ebreo scuoterà tutto il paesino di San Candido. Tutti gli indizi punteranno il dito su di Klaus, il quale rischierà di finire in carcere. Per questo motivo, Francesco si getterà a capofitto nella risoluzione del difficile caso, tanto da recarsi da Bruno Moser per sapere tutta la verità ed evitare che il giovane finisca i sui giorni dietro le sbarre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Emma davanti ad un bivio: Neri o Albert

Inoltre nel corso della settima puntata, i telespettatori assisteranno ad un colpo di scena inaspettato. Nel dettaglio, Emma si ritroverà divisa tra due fuochi. La Giorgi, infatti, dovrà deciderà tra il Neri e Albert Kroess. Di conseguenza, la giovane dovrà fare chiarezza nei suoi sentimenti. Inoltre tutta l'attenzione sarà rivolta su Vincenzo Nappi, intenzionato a cambiare residenza.

Ma ecco che una serie di grattacapi impedirà al commissario di portare a termine il trasloco. Il padre di Carmela, infatti, deciderà di non lasciare sole Isabella e Valeria.

Riassunto sesta puntata

Nella sesta puntata di Un passo dal cielo 5, trasmessa oggi 17 ottobre su Rai Uno, Vincenzo (Enrico Ianniello) dovrà fare i conti con la partenza di Eva Fernandez (Rocio Munoz Morales), tanto da avvicinarsi pericolosamente a Valeria Ferrante.

Intanto Emma deciderà di portare avanti la gestazione nonostante abbia un grave problema neurologico. Una decisione che non troverà l'appoggio di Francesco. Tutto questo porterà ad una crisi di coppia. Si ricorda che gli appuntamenti della quinta stagione della fiction di Rai 1 sono visibili in streaming sulla piattaforma gratuita "Rai Play".