Torna l'appuntamento con le novità su Un passo dal cielo 5, la Serie TV arrivata alla sua quinta fortunata stagione su Rai Uno. Gli spoiler della nona puntata di giovedì 7 novembre, annunciano che Francesco Neri e Vincenzo Nappi si recheranno in Germania per indagare sul caso di omicidio, che ha coinvolto Albert. Valeria Ferrante, invece, metterà la vita del padre di Carmela rischio a causa di una scelta.

Un passo dal cielo 5, nona puntata: Francesco e Vincenzo in Germania

Finalmente a breve assisteremo al finale di stagione della fiction ambientata a San Candido. Le anticipazioni di Un passo dal cielo 5, riguardanti la nona puntata delle dieci in totale, che i telespettatori assisteranno il 7 novembre dalle ore 21:20 su Rai Uno, rivelano che tutti i personaggi saranno protagonisti di incredibili colpi di scena.

Nel dettaglio, la situazione per Albert (Matteo Martani) diventerà sempre più difficile mentre per Francesco e Emma Giorgi (Pilar Fogliati) sarà tempo di tirare le somme. A tal proposito, il Neri e Vincenzo (Enrico Ianniello) porteranno avanti le indagini per scoprire il colpevole dell'omicidio del compagno di cella di Kroess. Il capo della guardia forestale, infatti, scoprirà l'esistenza di un direttore di banca che nasconde parecchi scheletri nell'armadio.

Il commissario Nappi e l'amico decideranno di interrogare l'uomo presso il comando di polizia. Qui l'impiegato di banca li spingerà a fare un viaggio in Germania dove potrebbero trovare le risposte che cercavano.

Valeria mette in pericolo Nappi

Nel corso delle nona puntata di Un passo dal cielo 5, tutti gli occhi saranno puntati alla storia d'amore travagliata tra Francesco interpretato da Daniele Liotti e Emma.

I due, infatti, decideranno di avere un lungo confronto dopo aver avuto alcuni problemi legati ad Albert. In questo frangente, la Giorgi sarà costretta a prendere una decisione definitiva sulla storia d'amore con Neri. Una scelta che non sarà presa a cuor leggero dall'etologa. Dall'altro canto, Valeria (Beatrice Arnera) sarà sempre più attaccata alla piccola Carmela, la figlia di Eva, diventata una parte della sua vita. Infine una scelta della Ferrante potrebbe mettere in serio pericolo il simpatico Nappi.

Riassunto settimo appuntamento

Nel settimo appuntamento in programma domani 31 ottobre su Rai Uno, vedremo Albert venire coinvolto nella morte di un compagno di cella. Un caso di omicidio che metterà in cattiva luce la carismatica figura del maestro. Inoltre tutta l'attenzione sarà catalizzata su Vincenzo e Eva (Rocio Munoz Morales). La Fernandez, infatti, tornerà a San Candido dopo essere stata per qualche tempo in Spagna.

Qui la donna cercherà di riprendersi il posto accanto al Nappi e sua figlia Carmela, abbandonata alle cure di quest'ultimo a poche ore dal parto.