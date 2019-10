Ieri 28 ottobre, il cantante neomelodico palermitano Tony Colombo è stato ospite insieme a sua moglie Tina Rispoli del programma tv di Canale 5 Live-Non è la D'urso. In particolare, la coppia si è dovuta difendere dalle accuse di legami con alcuni clan camorristici di Napoli riportate dal giornalista Signoretti. Quest'ultimo ha affermato che il fatto che un filone d'indagine sia andato al pool anticamorra deve far riflettere il cantante, visto e considerato che sono gli stessi che indagano sul clan Marino.

Infine, il giornalista ha concluso dicendo: 'Il tutto ci riporta al legame tra musica neomelodica e camorra'.

Tony Colombo di fronte a queste accuse ha così risposto: 'La camera è una me..a, così come tutte quelle organizzazioni che si basano sull'abuso e sulla violenza sulle altre persone'. Poi, il marito di Tina Rispoli ha anche detto che lui di mestiere fa il cantante e con tutta questa gente non ha avuto niente a che fare. Poi, Colombo ha concluso dicendo: 'Non ho mai avuto nessun legame con nessun tipo di associazione camorristica'.

Tony Colombo e sua moglie ospiti a Live-Non è la D'urso affrontano le 5 sfere del programma

Durante la puntata di ieri sera del talk show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, la coppia d'oro della musica neomelodica ha affrontato le 5 sfere del programma. In particolare a fare domande sono stati la politica romana Mussolini, l'attrice Simona Izzo, Mughini, Signoretti e la Maya. Dopo che la conduttrice napoletana ha mostrato in studio la prima parte dell'inchiesta di Fanpage.it, Tony Colombo si è difeso e ha detto che questa testata giornalistica è stata diffidata da lui perché non aveva nessun diritto di pubblicare queste cose che sono tutte menzogne nei suoi confronti e di sua moglie.

La Rispoli ha affermato di non sapere che il suo ex marito era una camorrista

Tina Rispoli nel corso della puntata in onda in prima serata su Canale 5 ha dichiarato di non aver mai saputo nulla delle attività illecite dell'ex marito Gaetano Marino. Poi, la donna ha anche affermato che non è per niente giusto che deve pagare e deve continuamente essere accusata, solo per essersi innamorata di un uomo, 25 anni fa.

La moglie di Colombo ha anche aggiunto che quando si è innamorata del suo defunto marito, di certo non sapeva che era un camorrista. Inoltre, la Rispoli ha detto che Marino non è mai stato accusato di associazione a delinquere. Infine, Tina ha concluso dicendo che se Gaetano Marino avesse fatto qualcosa di sbagliato ha già pagato con la vita.

Infine, Mughini di fronte a queste affermazioni della moglie di Tony Colombo ha affermato che se l'ex marito della donna fosse stato un 'francescano scalzo', di certo non gli avrebbero sparato 11 colpi di pistola.