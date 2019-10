Arresti inevitabili, timori, ritorni inaspettati, possibili riavvicinamenti, sono queste le tematiche presenti all'interno delle anticipazioni di Un posto al sole delle prossime puntate in programma da lunedì 28 ottobre a venerdì 1 novembre su Rai 3. Dopo la rottura e l'addio a Palazzo Palladini, Vittorio incontrerà nuovamente la sua ex fidanzata Alex. L'incontro tra i due sarà pressoché interessante.

Le condizioni dell'avvocato Leone saranno ancora critiche e in ospedale si valuterà il da farsi. Il povero Diego finirà inevitabilmente in mezzo a questa difficile situazione e le cose si metteranno piuttosto male. Nelle prossime puntate di UPAS, infatti, il figlio di Raffaele Giordano sarà arrestato.

Anticipazioni Un posto al sole dal 28 ottobre all'1 novembre

Le indagini della polizia sull'investimento di Aldo Leone, giungeranno a buon punto.

Arriverà la perizia sull'auto di Diego e Raffaele inizierà a temere gli esiti dei risultati. A prendere le difese del ragazzo saranno sia Niko che la bella Susanna. Ad un certo punto, Diego incomincerà a ricordare qualche dettaglio di fondamentale importanza su quella drammatica notte che ha trascinato l'avvocato Leone in ospedale. Per tale ragione, il figlio di Raffaele si precipiterà da Niko per riferirgli il tutto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

In attesa di scoprire la sorte del fratello di Patrizio, in ospedale i medici cercheranno di risvegliare Aldo dal coma farmacologico.

In seguito vedremo il figlio di Raffaele venire arrestato e condotto in carcere. Dietro le sbarre, Diego si ritroverà ad avere una certa discussione con suo padre.

Spoiler Un posto al sole: il padre di Maurizio intimidisce Arianna e Michele

Vittorio incontrerà la sua ex fidanzata Alex.

Il giovane Del Bue sarà completamente all'oscuro dell'inganno ordito dalla piccola e simpaticissima Mia. Una misteriosa figura comparirà al Caffè Vulcano, di chi si tratterà? Intanto Arianna e Michele, dopo l'intervento di Scagliati con gli studenti, dovranno fare i conti con il padre del defunto Maurizio Mennella. L'uomo si mostrerà piuttosto aggressivo nei loro confronti e l'incontro non sembrerà promettere niente di buono.

Tra le altre vicende che vedremo nella soap opera Un posto al sole figurano anche il riavvicinamento di Fabrizio e Marina grazie all'involontario aiuto di Alberto Palladini. Angela sarà decisa a partecipare ad un corso di ballo e cercherà di coinvolgere anche sua madre Giulia e suo marito Franco. Infine, ci sarà il tanto atteso ritorno a Napoli di Filippo, il quale sarà ansioso di rivedere sua moglie Serena.

Tra i coniugi Sartori sembrerà essere tornato il sereno, infatti, durante la cena i due si mostreranno piuttosto vicini.