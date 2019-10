Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole (Upas), la soap opera partenopea trasmessa da oltre vent'anni su Rai Tre. Gli spoiler delle puntate in onda dal 4 all'8 novembre rivelano che tutti gli occhi saranno puntati sulla risoluzione del caso Leone. Raffaele Giordano sarà talmente preoccupato per la situazione delicata di Diego, tanto da interpellare Franco Boschi. Niko, invece, sospetterà che Delia non abbia detto tutta la verità alla polizia.

Un posto al sole: Raffaele chiede aiuto a Franco

Nuovi colpi di scena accadranno ai protagonisti delle vicende ambientate al Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in programma da lunedì 4 a venerdì 8 novembre alle ore 20:40 su Rai Tre, rivelano che Raffaele non saprà come aiutare suo figlio Diego ad uscire dal carcere. Il Giordano, a questo punto, chiederà l'aiuto di Franco, ritenuto l'unico capace a dimostrare l'estraneità dei fatti di suo figlio.

Allo stesso tempo Filippo sarà devastato dai sensi di colpa tanto da decidere di allontanarsi da Serena. Infatti cercherà di recuperare il rapporto in famiglia dopo quello che è successo a Tenerife.

Il Giordano e Boschi trovano una pista per salvare Diego

Raffaele e Franco uniranno le forze per salvare Diego, arrestato per il tentato omicidio dell'avvocato Aldo Leone. Il Giordano e il Boschi riusciranno ad individuare una pista per dimostrare l'innocenza del fratello di Patrizio.

Nel frattempo Ugo penserà di usare le maniere forti con quest'ultimo mentre il marito di Angela sarà disposto ad aiutarlo. Giulia, invece, non sarà ancora pronta a guardarsi intorno sebbene sia decisa a troncare la relazione con Denis. Infine Mariella sarà schiacciata dal peso del clima familiare dovuta alla convivenza con Guido e Vittorio. Ma ecco che l'arrivo di un'amica cambierà le carte in tavola a suo favore.

Niko scopre che Delia ha un segreto

Stando alle trame di Un posto al sole, in onda tra due settimane (4-8 novembre), si evince che Franco farà delle indagini sempre più dettagliate sull'incidente stradale che ha ridotto l'avvocato Leone tra la vita e la morte. Alla fine l'uomo si convincerà che il colpevole sia il padre di Maurizio, sebbene gli indizi non daranno i risultati sperati. Niko, invece, capirà che Delia nasconde un segreto mentre Giulia deciderà finalmente di lasciare Denis.

Bice, intanto, presenterà Ingrid a Mariella e Guido.

La situazione dell'avvocato Leone migliorerà inaspettatamente mentre Raffaele si recherà a trovare Diego in prigione. Qui il Giordano lo aiuterà a mettere in azione la nuova strategia difensiva studiata da Ugo e Niko. Infine Andrea salirà su di un volo con destinazione Londra che si rivelerà molto turbolento.