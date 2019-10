Non c'è davvero da annoiarsi nelle attuali puntate di Un posto al sole, ampiamente incentrate sull'incidente di Aldo Leone e il suo conseguente ferimento. Nella giornata di ieri 21 ottobre, Eugenio Nicotera ha cominciato a sospettare di Diego, informando anche Raffaele e Ornella della sua intenzione di condividere i suoi dubbi con le Forze dell'Ordine. D'altro canto, Giovanna ha parlato con il Magistrato, raccontandogli di avere cominciato ad indagare sulla vita privata dell'avvocato per capire se qualcuno nutriva odio nei suoi confronti.

Sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45. In esso, la poliziotta farà un'importante scoperta sulla relazione extraconiugale di Leone, mentre Nicotera resterà fermo nelle sue precedenti convinzioni. Spazio anche a Vittorio e a una nuova discussione tra Giulia e Angela.

Un posto al sole anticipazioni: Giovanna scopre che Aldo tradiva la moglie

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 22 ottobre si concentrano sulle indagini di Giovanna, decisa a scoprire se Aldo Leone sia stato investito volontariamente da qualcuno.

La Landolfi effettuerà le sue ricerche all'interno della vita privata dell'avvocato, arrivando ben presto ad una conclusione: Aldo tradiva la moglie e aveva una relazione extraconiugale con Beatrice. Arriverà, dunque, il momento di parlare proprio quest'ultima? Mentre la Polizia si concentrerà sulla questo filone delle indagini, Eugenio si troverà in una posizione molto difficile a causa del presunto coinvolgimento di Diego.

Il marito di Viola continuerà a pensare che il cognato sia colpevole, ripetendo così il gesto di qualche mese prima contro lo stesso Nicotera. Ma sarà davvero Diego l'attentatore? L'entrata in scena di Jacopo Leone, avvenuta proprio nella puntata di ieri, ha confermato i dubbi di molti fan secondo i quali il figlio di Aldo potrebbe avere avuto un ruolo decisivo nell'incidente.

Oggi anticipazioni Un posto al sole: la difficile convivenza di Vittorio

Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 22 ottobre, Vittorio apparirà sempre più stressato dopo il ritrovamento del braccialetto di Alex alla radio.

E il colloquio con Rossella non ha migliorato le cose, dato che proprio lei lo ha criticato per i ripetuti tradimenti ai danni della Parisi. Con questi presupposti, il giovane Del Bue si troverà a fare i conti con l'affollamento dell'appartamento di Palazzo Palladini e una convivenza per lui sempre più difficile. Si riparlerà, infine, della richiesta fatta da Denis e Giulia ovvero di avere un rapporto libero, senza veri e propri legami.

Informata di questa novità, Angela esprimerà il suo punto di vista contrario, cercando di scuotere la madre.