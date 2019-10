Il Trono Over di Uomini e donne tornerà ad essere protagonista del pomeriggio di Canale 5 anche oggi 22 ottobre, a partire dalle ore 14:45. Si ripartirà dal confronto al centro dello studio tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, durante il quale lei confermerà il proprio stato d'animo per il suo ex fidanzato, causandone l'inevitabile reazione. Ma ci sarà spazio anche per i battibecchi tra Armando Incarnato e Barbara De Santi, oltre che per una nuova delusione per Gemma Galgani.

Jean Pierre, il cavaliere che ha conquistato l'interesse della dama torinese, deciderà infatti di conoscere meglio un'altra signora giunta nel parterre proprio per lui. Ci sarà, infine, un nuovo confronto tra Valentina M. e Paolo.

Uomini e donne spoiler oggi: Riccardo deluso da Ida

Abbiamo lasciato la puntata di ieri del Trono Over di Uomini e donne con l'ammissione di Ida Platano, ancora molto amareggiata per i suoi trascorsi con Riccardo Guarnieri. Più volte ha, infatti, sottolineato come lui l'abbia 'devastata' con il suo comportamento, difficile da dimenticare.

Sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento di oggi 22 ottobre, durante il quale la dama resterà ferma nella sua consapevolezza di essere molto più fredda e distaccata verso il suo ex, non sentendo più l'interesse di un tempo. Come riporta il video di anticipazioni diffuso da Witty Tv, Riccardo replicherà alle parole della bresciana: "Adesso mi girano le scatole, Ida, perché ad essere trattato così io non ci sto".

Sulla questione interverranno anche Barbara De Santi e Armando Incarnato con l'immancabile botta e risposta. Lei dirà: "Me se uno ti piace, ti piace. Secondo me sei indelicato". E il napoletano replicherà: "Ma tu che ne sai!" Secondo il resoconto del Vicolo delle News sulla registrazione dell'11 ottobre, alla fine Riccardo deciderà di lasciare lo studio, non prima di avere dato la rosa rossa a Ida.

Anticipazioni Uomini e donne: una nuova dama per Jean Pierre

Proseguendo con gli spoiler di Uomini e donne diffusi da Witty Tv, Maria De Filippi presenterà una nuova dama giunta per conoscere Jean Pierre. Lui, vedendola, ammetterà: "È una bella signora". E Maria: "Quindi rimane?" La risposta sarà affermativa e successivamente ci sarà anche un ballo al centro dello studio tra la nuova arrivata e il cavaliere.

Gemma Galgani, visibilmente delusa per questa novità, ammetterà: "Alla partita volevo portarlo io, tutto il resto volevo farlo io e poi le ha dette lei". La puntata proseguirà con un nuovo confronto tra Paolo e Valentina M. al centro dello studio. Lui avrà ormai le idee chiare nei confronti della dama e affermerà: "Ero rimasto deluso, quindi stai zitta e fammi parlare. Questa donna è una bugiarda".

Infine, Paolo aggiornerà il pubblico sulla conoscenza con Simonetta, destinata a proseguire.