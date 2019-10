Una vita, anticipazioni che hanno dell'incredibile. Samuel Alday, Lucia Alvarado e Padre Telmo Martinez diventeranno protagonisti di un vero e proprio triangolo amoroso senza esclusioni di colpi di scena. Nel dettaglio, il figlio di Jaime accuserà il parroco di aver abusato della cugina di Celia dopo averli beccati in atteggiamenti complici all'interno di un casolare.

Una Vita: il piano di Samuel

Un nuovo triangolo amoroso caratterizzerà le vicende ambientate ad Acacias 38 in onda nelle prossime settimane.

Gli spoiler di Una Vita rivelano che tutto si concentrerà su Padre Telmo e Lucia, i quali daranno inizio ad un amore impossibile. Il nuovo parroco, infatti, farà di tutto per strappare la cugina di Celia al diabolico Samuel, intenzionato a sposarla solo per entrare in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez. Ma ecco che i piani dell'Alday si complicheranno ulteriormente quando Martinez scoprirà il suo doppio gioco.

Proprio quest'ultimo apprenderà che il figlio di Jaime ha annullato le nozze con Blanca Dicenta per permettere le mani sul patrimonio dell'Alvarado dopo aver parlato a quattro occhi con lo strozzino Jimeno. Intanto i telespettatori di Canale 5 capiranno ben presto che Lucia non è altro che la figlia dei Marchesi di Valmez, che l'avevano abbandonata quando scoprirono di essere fratellastri.

Padre Telmo mette in guardia Lucia sul figlio di Jaime

Nelle nuove puntate di Una Vita, la dolce Lucia entrerà ben presto in possesso della sua cospicua eredità, tanto che l'Alday cercherà di convincerla a stipulare il loro matrimonio il più velocemente possibile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La giovane accetterà il serrato corteggiamento all'oscuro dei piani di Samuel. Di conseguenza, il parroco deciderà di informarla, tanto da invitarla a seguirlo durante la processione della Vergine dei Miracoli. All'inizio, l'Alvarado si rifiuterà di ascoltare la versione di Padre Telmo, per poi rivelarle che il suo amato è il responsabile della morte di suo padrino Joaquin. Successivamente tradirà il segreto, confessando all'Alvarado che il figlio di Jaime avrebbe ripagato il suo debito una volta spostata. Una notizie che scioccherà la donna.

L'Alday sorprende l'Alvarado e Martinez insieme

Durante l'incontro, Martinez e la cugina di Celia si avvicineranno sempre di più. Qui il parroco confesserà di nutrire dei sentimenti per lei, tanto da offrirle il sostegno in questa scabrosa vicenda. Intanto Samuel si recherà dal priore Espinera, costringendolo a raccontare dove si trova la sua amata e il parroco. Proprio quest'ultimi si sveglieranno senza vestiti dopo aver bevuto dell'acqua.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: l'Alday e Espinera troveranno la coppia in atteggiamenti complici. Il priore, a questo punto, accuserà il sottoposto di essersi macchiato del reato di fornicazione, mentre l'ex di Blanca accuserà Telmo di aver abusato dell'Alvarado.