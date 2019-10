Cambio alla guardia di Amici Celebrities, il nuovo talent show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ieri 5 ottobre è andata in onda la terza delle sei puntate previste di questa prima stagione che sta riscuotendo un discreto successo dal punto di vista degli ascolti; sul finire della trasmissione, la padrona di casa di Amici ha annunciato al pubblico che, a partire dalla quarta puntata, avrebbe lasciato la conduzione del programma.

Al suo posto, infatti, arriverà Michelle Hunziker, che in realtà avrebbe dovuto essere la conduttrice unica di questo nuovo talent show.

Cambio al timone di Amici Celebrities: al posto della De Filippi arriva Michelle Hunziker

Nel dettaglio, Maria De Filippi ha detto che nel momento in cui è nato questo programma, costola del lungimirante Amici, non avrebbe dovuto essere alla conduzione. La padrona di casa, infatti, doveva essere Michelle Hunziker che, tuttavia, non ha potuto prendere in mano le redini della trasmissione fin dalla prima puntata perché impegnata alla conduzione di Striscia la notizia.

La showgirl e conduttrice svizzera ha condotto le prime settimane della nuova edizione di Striscia la notizia al fianco di Ezio Greggio. Proprio ieri sera, ha terminato il suo impegno al timone del tg satirico dell'access prime time di Canale 5 ed ecco che finalmente potrà dedicarsi alla conduzione di Amici Celebrities. Maria De Filippi ha anticipato al pubblico del suo talent show che dalla quarta puntata in poi ci sarà la Hunziker al timone del programma e, come se non bastasse, ha anche annunciato che cambierà il giorno di messa in onda della trasmissione.

Amici Celebrities cambia giorno di messa in onda: trasmesso il mercoledì

Le anticipazioni riguardanti Amici Celebrities rivelano che le ultime tre puntate di questa prima edizione del talent show andranno in onda di mercoledì sera e non più di sabato, dato che comincerà l'appuntamento con Tu si que vales, lo show campione di ascolti condotto dalla bellissima Belen Rodriguez e che vedrà in giuria come il precedente anno Maria De Filippi, affiancata da Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Non tutti, però, hanno apprezzato il cambio alla conduzione di Amici Celebrities. Nel momento in cui la De Filippi ha dato l'annuncio del suo 'addio' al talent show Ornella Vanoni, senza farsi troppi problemi, ha esclamato: ''Ma che fai?'', lasciando intendere di non essere d'accordo con la scelta della conduttrice. Immediata la reazione di Maria De Filippi, la quale ha spiegato che lei sarà impegnata con un altro programma il sabato in prima serata e poi ha aggiunto: ''Michelle è bravissima''.