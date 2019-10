Gli spoiler di Una vita in programma da domenica 6 a domenica 13 ottobre dalle ore 14:10 su Canale 5, svelano che Padre Telmo sarà l'unico ad offrire il suo aiuto alla mendicante Ursula mentre Samuel Alday prenderà contatti con l'usurario Jimeno Batan, in quanto le banche hanno minacciato di pignorare la sua abitazione. Inigo come Liberto Seler, invece, cominceranno a nutrire dei sospetti su Higinio Baeza. Intanto Lucia Alvarado scoprirà che il suo padrino arriverà ad Acacias 38.

Una Vita: Samuel chiede aiuto a Jimeno

Ramon si mostrerà molto protettivo nei confronti di Trini dopo aver saputo che attende il suo primogenito. Samuel, intanto, accetterà le condizioni di Jimeno mentre Celia cercherà di mettere sull'avviso Padre Telmo sulla dubbia persona di Ursula. Higinio e Maria, invece, si confronteranno sulla questione dei soldi mentre l'Alvarado offrirà il suo aiuto economico all'Alday.

Più tardi, la giovane ritroverà Joaquin, il quale non mostrerà alcun affetto nei suoi confront. Allo stesso tempo, Rosina noterà che la serva di Baeza si comporta in modo strano mentre Servante diventerà il testimonial di una bibita effervescente.

Liberto indaga su Higinio

Intanto Lolita tornerà ad Acacias 38. Dall'altro canto, Lucia e Flora entreranno nelle grazie della Dicenta. Inoltre la prima confesserà di amare Samuel a Padre Telmo.

A tal proposito, l'Alvarado deciderà di rinunciare all'assegno mensile dei Marchesi di Valmez. Il priore Espineira, invece, si dimostrerà molto interessato all'eredità della cugina di Celia. A casa Palacios, Ramon prenderà parte ad un rito di Cabrahigo per proteggere la dolce attesa di Trini. Liberto, intanto, scoprirà che non esiste nessun dottore di nome Higinio. Infine Joaquin rivelerà di essere stato per venti anni l'avvocato dei Marchesi di Valmez, che l'hanno costretto a tacere sulla parentela con Lucia.

Lucia presta dei soldi all'Alday

Negli appuntamenti di Una Vita in onda prossima settimana (6-13 ottobre), Rosina informerà Donna Susana che Maria era stata l'amante del defunto Maximiliano. La Marchesa di Urrutia, intanto, deciderà di non acquistare la collezione di gioielli creata da Samuel. Per questo motivo, l'Alday cadrà letteralmente in rovina, tanto che Lucia gli donerà una parte del suo assegno mensile.

Il Seler, invece, confiderà ad Inigo di avere tanti dubbi su Baeza. Dall'altro canto, la Rubio e la sarta faranno in modo che Maria venga accusata di furto, tanto da suggerire al dottore di licenziare la sua serva.

L'Alvarado è l'erede dei Marchesi di Valmez

L'Alvarado apprenderà di essere la figlia dei Marchesi di Valmez, tanto che sconvolta informerà subito Samuel. Intanto ci sarà viva preoccupazione per la salute di Trini e Lolita. Le due donne, infatti, prenderanno una fastidiosa gastroenterite. Infine Cesareo prenderà in giro Servante per la pubblicità mentre l'Alday si avvicinerà troppo a Lucia per mettere le mani sulla sua eredità.