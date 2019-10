La dama bresciana Ida Platano e il cavaliere pugliese Riccardo Guarnieri sono stati tra i protagonisti dell'ultima puntata del dating show di Canale 5 Uomini e donne trono over del 1 ottobre, dove sono tornati ad attaccarsi reciprocamente.

Sono passati due anni dal loro primo incontro negli studi Elios e un anno circa dalla fine della loro relazione, eppure Ida e Riccardo continuano a catalizzare l'attenzione del pubblico televisivo, che se da un lato sogna il ritorno insieme della coppia, dall'altro non sembra molto gradire il continuo tira e molla del pugliese.

Riccardo Guarnieri geloso di Ida Platano

Riccardo è rimasto per mesi sordo ai continui appelli di Ida di ritornare insieme, tanto che la dama sempre più disperata ha deciso di voltare pagina, sentendo altri cavalieri del programma, tra cui Armando Incarnato. Tra Riccardo e Armando, si sa, non c'è mai stata una grande simpatia, anzi si può affermare che i due non si sopportano per niente. Dopo che Ida ha detto di apprezzare molto Armando per la sua leggerezza ed allegria, Riccardo si è notevolmente infastidito, sottolineando il fatto che alla dama è bastata qualche telefonata con Armando per sentirsi nuovamente allegra.

Riccardo quindi chiosa contro Armando, accusandolo di strumentalizzare Ida solo per fare un dispetto a lui. Ma sarà davvero così? Gli opinionisti, stanchi di queste continue intromissioni di Riccardo nelle scelte di Ida, sbottano, attaccando pesantemente il cavaliere pugliese.

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Guarnieri

Mentre Gianni Sperti fa notare il comportamento dicotomico e ondivago di Riccardo - che critica la frequentazione di Ida con Armando, mentre lui può frequentare tranquillamente le altre dame del programma -,, l'altra opinionista del programma, Tina Cipollari, prima lancia un appello a Ida Platano, chiedendole di non cadere più in questa trappola, perché quelle di Riccardo non sono scenate di gelosia, piuttosto il desiderio di aumentare la sua notorietà e visibilità, legandosi quindi sempre alla Platano, che è un personaggio molto amato e seguito non solo dal pubblico televisivo, ma anche sui social network.

Tina, si sa, non le manda certo a dire, e dopo aver dato il suo consiglio a Ida, si è rivolta direttamente a Riccardo, dicendo: 'Sei un grande farabutto'. Tina è un fiume in piena e chiosando sottolinea il fatto che Riccardo, sapendo della vulnerabilità e della fragilità di Ida Platano, ma anche del sentimento che la dama continua ad avere per il cavaliere, continua a fare delle scenate per Ida, come se volesse sempre tenerla legata a sé.

Questa situazione di eterna incertezza, fatta di riavvicinamenti e di rifiuti, ha destabilizzato ancora una volta la dama bresciana, che cede alla commozione e al pianto.