Si preannunciano ricchi di tensioni e colpi di scena i prossimi appuntamenti italiani con la serie tv Una Vita. Le anticipazioni dicono che Telmo Martinez (Dany Tatay) per far allontanare Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) dal malvagio Samuel Alday (Juan Gareda), si caccerà in una scomoda situazione. Il parroco dopo essere stato accusato dall’ex figliastro di Ursula di aver trascorso una notte in intimità con la cugina di Celia, farà i conti con un altro problema.

Sarà la new entry Alicia Villanueva (Virginia Mora-Figueroa), a mettere i bastoni tra le ruote al prelato. In particolare la forestiera oltre a far sapere alla parente degli Alvarez Hermoso di essere stata amica di Telmo ai tempi dell’adolescenza, la sorprenderà. Lucia apprenderà che Alicia, che avrà modo di conoscere grazie a Samuel, venne violentata dal Martinez quando ancora non era un sacerdote.

Lucia e Telmo si risvegliano svestiti, Samuel accusa il prelato di violenza

Nelle prossime puntate italiane, l’attenzione dei telespettatori sarà concentrata su Telmo, Samuel, e Lucia. Il sacerdote non riuscirà a rimanere in silenzio, quando verrà a conoscenza che l’Alday ha chiesto la mano della Alvarado per impossessarsi dell’eredità della donna che riceverà per essere la figlia dei marchesi Valmez.

Il parroco costringerà la cugina di Celia a seguirlo in una chiesa abbandonata, mentre nel quartiere ci sarà la processione in onore della vergine dei miracoli. Quando saranno sul posto il Martinez romperà il segreto della confessione, dicendo a Lucia di averla rapita per aver appreso che Samuel ha promesso allo strozzino Jimeno Batan di saldare i debiti contratti con lui con i soldi che a breve riceverà lei.

Dopo aver fatto fatica a credere alla versione di Telmo, la Alvarado inizierà a dubitare dell’ex figliastro di Ursula. Purtroppo Lucia e Telmo dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua si risveglieranno svestiti, sotto lo sguardo sconvolto del priore Espineira e di Samuel. Quest’ultimo coglierà l’occasione al volo per accusare il prelato di aver violentato la Alvarado.

Il rifiuto della Alvarado, Alicia contro il parroco

L’ex marito di Blanca sembrerà avere tutte le carte dalla sua parte, soprattutto perché tra gli effetti personali di Telmo verrà rinvenuta una fialetta contenente un potente sedativo.

Mentre Lucia non ricorderà nulla di ciò che è successo tra lei e Martinez nelle ore in cui ha perso i sensi, il parroco sospetterà che il minore degli Alday gli abbia teso una trappola per sbarazzarsi di lui. Nonostante ciò, Espineira darà credito alla tesi di Samuel, e si dirà addirittura disposto a punire il parroco con un provvedimento disciplinare se non se ne andrà via da Acacias 38. Successivamente giungerà nel quartiere iberico una donna chiamata Alicia Villanueva, che si rivelerà essere una vecchia amica del Martinez.

Lucia nel frattempo si rifiuterà di testimoniare contro il sacerdote all’imminente processo, per non avere nessuna prova per dimostrare che si sia approfittato di lei. A questo punto la Alvarado farà la conoscenza della nuova arrivata grazie a Samuel, che sosterrà che il Martinez prima di intraprendere il percorso religioso abusò di lei utilizzando lo stesso tipo di calmante di cui è in possesso. La parente degli Alvarez Hermoso quindi dovrà fare una scelta, decidere se credere alla forestiera, oppure fidarsi di Telmo. Gli spoiler anticipano che nel capitolo numero 872, Lucia darà l’impressione di essersi fatta condizionare da Alicia.