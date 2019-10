Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola de Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda da domenica 13 ottobre e sabato 19 ottobre verrà svelato che Juanote è l'amante di Antolina. Quest'ultimo è ovviamente anche il padre del bambino che la Ramos aspettava. Inoltre, Donna Francisca Montenegro interverrà per difendere Adela da tutti quelli che non accettano i suoi metodi di insegnamento. L'appuntamento con le nuove puntate è come sempre alle 16:10 su Canale 5.

Isaac troverà l'amante dell'ex ancella Antolina si chiama Juanote

Negli episodi che andranno in onda la prossima settimana, Isaac Guerrero andrà via da Puente Viejo. Questo perché il suo obiettivo sarà quello di trovare Juanote, l'amante di Antolina e padre del bambino che quest'ultima aspettava. Lo scopo del carpentiere sarà quello di portare Juanote dall'ex ancella e smascherarla da tutte le menzogne che gli ha sempre raccontato.

Nel frattempo, Maria Castaneda riceverà un finto telegramma in cui il suo amico, il cubano Roberto Sanchez le dirà addio. Invece, Julieta Uriarte e Saul Ortega dopo la fuga da Puente Viejo comunicheranno di essere giunti sani e salvi a Roma.

Ci sarà anche un'accesa discussione tra la Ramos e il dottor Zabaleta. Il tutto avverrà alla presenza di Dolores che inizierà ad avere dei dubbi. Prudencio si accorgerà invece dell'allontanamento da parte di Lola.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Successivamente, la Montenegro solleciterà il fratello di Saul riguardo alla concessione di un presto in favore di Severo Santacruz. Intanto, nel piccolo paesino spagnolo si rivolteranno tutti contro la maestra Adela per i suoi metodi di insegnamento. Quest'ultima riceverà aiuto soltanto da Donna Francisca.

Inoltre, avverrà il tanto atteso confronto tra Juanote e Antolina Ramos: tuttavia, quest'ultima mentirà anche alla presenza dell'uomo e negherà qualsiasi coinvolgimento fisico con quest'ultimo. Ma non è tutto, perché la perfida biondina incolperà anche il dottor Alvaro di aver manomesso le cartelle cliniche.

Antolina sparirà nel nulla dopo le pesanti accuse del marito

Intanto, il Guerrero racconterà a tutti i suoi amici più cari la verità sull'identità di Juanote e su tutte le bugie che gli ha raccontato sua moglie. In questo modo, il falegname grazie alle testimonianze di Elsa, Matias Castaneda, sua moglie Marcela, Don Berengario, Carmelo e la maestra Adela potrà chiedere l'annullamento delle nozze con la Ramos.

Il tutto anche nel caso in cui Juanote dovesse morire. Infatti, le condizioni dell'amante di Antolina si riveleranno piuttosto critiche.

Intanto, Leal e Santacruz avranno una discussione riguarda le difficoltà economiche di quest'ultimo. La tensione dei due amici sarà ben percepibile anche agli occhi di Don Berengario. Successivamente, Prudencio verrà a conoscenza di tutte le dicerie sul conto di Lola.

Invece, Antolina dopo le pesanti accuse del marito sparirà nel nulla. Pertanto, Isaac deciderà di consegnare a Don Berengario i vestiti dell'ex ancella per donarli alle persone più bisognose, nel caso in cui quest'ultima non dovesse più tornare.