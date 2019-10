Oggi 9 ottobre in prima serata su canale 5 andrà in onda il quarto appuntamento di Amici Celebrities, il Talent ideato e prodotto da Maria De Filippi e che vedrà questa sera il debutto alla conduzione di Michelle Hunziker, che prenderà il posto proprio della moglie di Costanzo, impegnata con la nuova stagione di 'Tu si que vales' in onda dal prossimo 19 ottobre. Grande attesa per vedere all'opera la conduttrice svizzera, che dovrà tenere a bada gli agguerriti concorrenti ancora in gioco.

Stando alle anticipazioni, nella quarta puntata si assisterà ad un ripescaggio e che vedrà tornare in gara l'ex calciatore Ciro Ferrara. L'eliminata della serata invece sarà Francesca Manzini, mentre tra gli ospiti il cantante Riki.

Amici, spoiler del 9 ottobre: Michelle alla conduzione, Ciro ripescato

Come già ampiamente anticipato sabato scorso dalla stessa Maria De Filippi, da oggi 9 ottobre e sino alla puntata finale, ci sarà Michelle Hunziker al timone del talent; la verve e la simpatia della conduttrice svizzera piaceranno sicuramente ai numerosissimi fan del programma che, come ricordiamo, vede personaggi del mondo e dello spettacolo mettersi in gioco attraverso sfide di ballo e canto.

Le registrazioni di quanto in onda questa sera in prima serata su Canale 5 sono state effettuate nella giornata di ieri e, da quanto si apprende, vi sarà un ripescaggio tra i concorrenti eliminati. Gli spoiler rivelano che sarà Ciro Ferrara ad avere la meglio, rientrando nella squadra dei bianchi.

Spoiler Amici Vip: Francesca Manzini eliminata della puntata

Molta attesa sia per vedere all'opera la nuova conduttrice, sia per scoprire cosa hanno preparato i concorrenti Vip in gioco per le sfide di questa sera.

Dalle anticipazioni si evince che la prima manche sarà vinta dalla squadra dei bianchi, mentre la seconda dai concorrenti dei blu. Al ballottaggio per l'uscita dal talent show finiranno Massimiliano Varrese e la comica e imitatrice Francesca Manzini, la quale avrà la peggio e sarà costretta ad abbandonare il programma. La giovane artista uscirà dallo studio in lacrime, lasciando la squadra capitanata da Alberto Urso con soli due concorrenti in gara.

Tra gli ospiti della puntata il cantante Riki, nato proprio nel talent di Maria De Filippi e che tornerà dunque sul palco che lo ha reso celebre per duettare con i Vip in gioco. Giudice speciale l'attore sarà l'attore Giulio Scarpati, che affiancherà in questo quarto appuntamento la vulcanica Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini. Questo e molto altro nella quarta puntata di Amici Celebrities, in onda questa sera a partire dalle 21:25 circa su canale 5.