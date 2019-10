Consueto appuntamento con la serie televisiva di origini iberiche Una vita. Negli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana Susana e Armando continueranno ad approfondire la loro conoscenza. La Seler e l’ex diplomatico intraprenderanno una relazione sentimentale e affronteranno il primo problema di coppia per il timore di generare dei pettegolezzi in paese. Intanto Genoveva questa volta sembrerà avere tutte le carte in tavola per riprendersi Felipe Alvarez Hermoso.

A causa della sua rivale Marcia prenderà le distanze dall’avvocato facendolo sprofondare nella disperazione totale. Il vedovo di Celia, quindi, per l’ennesima volta si sfogherà con la Salmeron che coglierà l'occasione al volo per riavvicinarsi all'uomo che ama.

Armando e la Seler si baciano, Santiago non vuole partire senza Marcia

Le trame delle puntate che verranno trasmesse in Spagna da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2019 dicono che Cinta condividerà i suoi sospetti con Camino riguardo alle intenzioni di Alfonso con il film.

Il giovane Pasamar si intrufolerà nell’ufficio del regista che purtroppo finirà per sorprenderla frugare tra le sue cose. Nel frattempo Armando e Susana si scambieranno un bacio ma si accorgeranno di essere spiati da Casilda. Agustina scoprirà che Felipe e Marcia hanno una relazione segreta. Armando, dopo aver scoperto insieme alla Seler che la Escolano l’ha tenuti sotto controllo per ordine di Rosina, deciderà di andare a trovare i suoi figli per un po’.

La Seler non appena riceverà il messaggio dall’ex diplomatico si dirà disposta a seguirlo. Emilio convincerà Alfonso a finire il film. Felicia e Bellita finalmente andranno d’accordo. In seguito Marcia proporrà a Santiago di lasciare il quartiere. Quest’ultimo non avrà nessuna intenzione di lasciare Acacias 38 senza sua moglie. Genoveva si recherà a casa dell’Alvarez Hermoso e gli chiederà se sta vedendo la brasiliana.

In seguito Armando chiederà a Liberto il permesso per poter corteggiare in modo formale Susana. Quest’ultima, nonostante l’approvazione di suo nipote, gli chiederà di mantenere il loro rapporto con discrezione.

Susana preoccupata, Felipe si riavvicina a Genoveva

L’ex diplomatico, dispiaciuto dalla reazione della Seler, le proporrà di smettere di vederlo fino a quando non sarà convinta di ciò che vuole.

Nel contempo Alfonso deciderà di proiettare il suo film nel ristorante per farlo vedere a tutti i cittadini. Felipe negherà a Genoveva di vedere ancora Marcia. La vedova di Bryce non crederà alle parole dell’avvocato e andrà avanti con il suo piano nel tentativo di farlo ricadere tra le sue braccia. Bellita si renderà conto che le riprese del film sono una vendetta contro di lei da parte di un'ex rivale, Margarita Lozano, la moglie di Alfonso Carchano.

Susana si preoccuperà per la sua relazione con Armando. Grazie all’aiuto di Carmen e Antonito, l’ex sarta capirà di dover vivere la sua vita senza avere paura del giudizio della gente. Intanto l’Alvarez Hermoso andrà a trovare Marcia per parlarle. Quest’ultima spiazzerà l’avvocato ordinandogli di andarsene via. A questo punto Felipe si farà confortare da Genoveva dopo che la stessa inviterà Santiago ad abbandonare il paese con la moglie.