Nuovo appuntamento dedicato alla soap opera spagnola Il Segreto, che continua a far emozionare con delle trame sempre movimentate. Nelle puntate in programma sul piccolo schermo italiano a novembre, la nuova pescivendola della città, cioè Saturna (Amanda Marugan), affascinerà Meliton Melquiades (Roberto Saiz) e Onesimo Miranar (Josè Gabriel Campos). Nel capitolo numero 2.067, il cugino di Hipolito e lo sceriffo si prenderanno una vera e propria cotta per la commerciante.

Purtroppo la nuova arrivata si prenderà gioco dei due spasimanti, visto che invece di accettare la loro corte li farà rimanere con l’amaro in bocca. Sarà troppo tardi, quando Onesimo e Meliton si renderanno conto di aver commesso un errore a fare delle avance alla nuova arrivata. Saturna infatti pur sapendo di aver fatto innamorare due uomini in un colpo solo, abbandonerà Puente Viejo insieme a Mario, un ragazzo che non farà fatica per conquistarla.

Arriva Saturna, il cugino di Hipolito e lo sceriffo vogliono sfidarsi ad un duello

Nei prossimi episodi italiani che molto probabilmente andranno in onda a novembre 2019, farà il suo ingresso una donna chiamata Saturna. Si tratta di una pescivendola che con i suoi modi di fare poco delicati catturerà subito l’attenzione di Onesimo e dello sceriffo Meliton. Quest’ultimo e il cugino di Hipolito dimostreranno di essere veramente interessati alla new entry, al tal punto da diventare due antagonisti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Per riuscire a fare breccia della forestiera, sia Melquiades e il parente dei Miranar inizieranno a farsi dei dispetti a vicenda, per poter trascorrere del tempo in compagnia della stessa. Mentre Onesimo farà credere a Meliton di doversi occupare di alcune faccende politiche, quest’ultimo affiderà al cugino di Hipolito degli incarichi all’emporio per farlo lavorare più del dovuto. La situazione si complicherà ancora di più, quando il Miranar e Meliton non vorranno affatto rinunciare a Saturna.

Addirittura i due spasimanti decideranno di sfidarsi ad un duello, che decreterà chi di loro potrà corteggiare in modo definitivo la venditrice di pesce. Nel frattempo la forestiera farà capire di approfittarsi dei suoi ammiratori, infatti ogni volta che li vedrà insieme li inviterà ad acquistare i prodotti ancora rimasti nella sua bancherella.

Tiburcio e Don Berengario preoccupati, la pescivendola lascia il paese con Mario

Successivamente Tiburcio e Don Berengario quando si renderanno conto che Onesimo e Meliton stanno esagerando, tenteranno di portarli sulla strada giusta, poiché avranno il timore che potrebbe avere un esito drammatico il loro duello.

Per fortuna il marito di Dolores e il parroco faranno un sospiro di sollievo, quando verranno a conoscenza che i due spasimanti di Saturna si volevano scontrare con delle pistole ad acqua. Ad un certo punto quest’ultima mostrerà finalmente le sue reali intenzioni, visto che se ne andrà via da Puente Viejo in compagnia di Mario, dando un due di picche ad Onesimo e Meliton. Nel contempo mentre lo sceriffo e il nipote di Dolores saranno molto delusi, Maria Castaneda ed Elsa Laguna faranno i conti con delle pessime condizioni di salute.

Mentre la madre di Esperanza rimarrà immobilizzata su una sedia a rotelle, la rivale di Antolina apprenderà di avere una malattia mortale. Per finire Francisca crederà che a far rimanere invalida sua nipote, e quindi a far esplodere una bomba alle nozze di Fernando Mesia, sia stato Severo Santacruz.