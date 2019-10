Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una vita, in onda tutti i giorni con grande successo di pubblico su Canale 5 ma anche in prime time su Rete 4. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 14 al 19 ottobre, in prima visione, rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno il personaggio di Servante che dovrà fare i conti con un problema di salute non indifferente.

E poi ancora riflettori puntati su Casilda, la quale scopre che Maria è la sua vera mamma.

Una Vita, gli spoiler della settimana 14-19 ottobre: Servante sta male

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di Una Vita dal 14 al 19 ottobre rivelano che Servante, per colpa di Cesareo che l'ha lasciato fuori al portone di casa di una notte di grande gelo, si ammalerà gravemente. Le sue condizioni di salute, infatti, appaiono fin da subito molto preoccupanti e sarà necessario che si sottoponga a tutti gli accertamenti medici del caso.

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana di Una Vita rivelano che Casilda verrà a scoprire che Maria è la sua vera mamma. La donna però è furiosa per il modo in cui è stata trattata Maria e minaccia di volersene andare. Intanto dopo questa rivelazione choc, Rosina fa due più due e comincia ad vere il sospetto che Maximiliano possa essere suo padre.

Le trame delle nuove puntate di Una Vita dal 14 ottobre, inoltre, rivelano che Lucia si troverà di fronte ad una scoperta che lascerà senza parole.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

La donna tornando a casa troverà Joaquín senza vita. L’uomo verrà ritrovato senza vita e Lucia non è per nulla convinta del fatto che Joaquín sia vittima di una rapina dato che era un uomo sostanzialmente povero. Intanto Casilda, molto preoccupata per Maria, chiederà a Fabiana di accoglierla in soffitta.

Casilda sempre più vicina a Maria

Inoltre gli spoiler della prossima settimana della soap opera iberica in onda su Canale 5 e Rete 4 rivelano che Leonor vuole scrivere la storia di due giovani ragazze che si amano mentre Liberto si scaglierà contro Higino e comincerà a minacciarlo.

Casilda, invece, si legherà sempre di più alla nuova domestica assunta in casa e in ogni occasione prenderà le sue parti, difendendola da tutto e tutti. Così vedremo che la donna si lascerà andare sempre più e finirà per farle una rivelazione a dir poco sconvolgente.

Intanto il patrigno di Lucia arriverà in paese e subito confermerà i dubbi avuti dalla ragazza nelle ultime settimane. Lei è la figlia illegittima dei marchesi di Valmez.

Lucia, sconvolta, si recherà subito da Samuel, l'uomo di cui è segretamente innamorata. Quest'ultimo cercherà in tutti i modi di dissuaderla dal rivelare il segreto a Celia e Felipe.