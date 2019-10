È stata una settimana molto intensa, quella appena trascorsa per i fan spagnoli che hanno seguito il famoso sceneggiato Una vita. Oltre alle mancate nozze di Felipe e Marcia che non hanno coronato il loro sogno d’amore a causa dell’arrivo ad Acacias 38 di Santiago, i Palacios sono entrati nuovamente in conflitto. Tutto è iniziato quando Lolita (Rebeca Alemany) ha fatto sapere al marito Antonito (Alvaro Quintana) di voler dare il nome Abundio al bambino che aspettano. Purtroppo Ramon, il figlio, e Carmen, hanno detto chiaramente alla Casado che non le permetteranno in alcun modo di decidere da sola.

Arriva Santiago, Felipe non accetta le scuse di Marcia

Negli episodi andati in onda sull'emittente televisiva La 1 TVE 1 dal 30 settembre al 4 ottobre 2019, è accaduto di tutto. Per iniziare Marcia dopo essere guarita dallo sparo che ha rischiato di farla passare a miglior vita ha rimesso piede nel quartiere iberico. Dopo aver ricevuto l’affetto dei vicini, la domestica si è stabilita in modo definitivo dal suo promesso sposo Felipe.

Successivamente, la cameriera si è recata verso l’altare per diventare la moglie dell’avvocato. Tuttavia, la brasiliana non è riuscita a sposare l’Alvarez Hermoso a causa dell’ingresso in chiesa di suo marito Santiago, che ha rovinato la sua felicità. A seguito dell’apparizione improvvisa dell’uomo legato al suo passato, Marcia è stata trasferita in ospedale per aver avuto una mancanza di respirazione.

Una volta dimessa, la donna ha cercato di convincere Felipe a crederla, cioè di non averlo mai tradito, pronunciando queste seguenti parole: “Pensavo che mio marito fosse morto, ecco perché ho accettato di condividere il mio destino con te”. Le scuse della domestica purtroppo non hanno fatto cambiare idea all'avvocato, che ha cercato il sostegno di Genoveva. Quest’ultima infatti ha colto l’occasione al volo per confortare Felipe, dicendogli di essere la persona giusta per lui dopo avergli dato un forte abbraccio.

Nel frattempo Bellita dopo aver invitato i suoi amici a vedere il film che ha girato, ha fatto infuriare il produttore dicendogli di non voler più recitare.

Susana ammette di amare Armando, Lolita discute con i Palacios

Il regista ha ricattato la signora Dominguez dicendole che se non lavorerà più per lui, licenzierà anche sua figlia e Camino. Successivamente, Jacinto ha avvertito Emilio facendogli capire che potrebbe perdere Cinta a causa del lavoro, d'altronde non è la prima volta che succede.

Quest’ultima dopo aver appreso ciò che turba il suo fidanzato, ha deciso di sorprendendolo organizzando una serata romantica, così da dimostrargli che ciò che le importa è stare al suo fianco. Nel contempo Susana ha iniziato ad essere gelosa della vicinanza di Armando e Felicia. Rosina non avendo fatto fatica ad accorgersi che la Seler si stia innamorato dell’ex diplomatico, si è confidata con Liberto.

Messa con le spalle al muro, l'ex sarta si è vista costretta ad ammettere i suoi sentimenti. Successivamente a casa dei Palacios sono sorti dei nuovi problemi, proprio quando sembrava fosse tornato il sereno. Ancora una volta è stata Lolita a scatenare un putiferio, poiché Ramon, Carmen e Antonito, non sono stati d’accordo con la sua scelta. Nello specifico la donna ha comunicato ai suoi familiari di essere intenzionata a chiamare Abundio il figlio che porta in grembo.