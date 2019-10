Al Bano Carrisi, attraverso un'intervista concessa al settimanale Di Più, ha annunciato che vorrebbe tornare a calcare il palco dell'Ariston di Sanremo in coppia con Romina Power. La notizia di un ritorno del cantante pugliese al Festival circolava già da qualche settimana, ma non aveva trovato alcuna conferma o smentita da parte del diretto interessato. In queste ore il Leone di Cellino San Marco ha fatto chiarezza sull'argomento: "Per me e Romina c'è in ballo Sanremo".

Al Bano ha riferito alla rivista edita da Cairo Editore che in questo periodo lui e l'artista italo-americana ne stanno parlando sempre più spesso, si stanno confrontando e stanno valutando con quale canzone gareggiare: "E' un periodo di grande fermento". Per quanto riguarda Carrisi, lui non avrebbe alcun problema a mettersi in gara. Anzi, il brivido della competizione renderebbe il cantante pugliese sempre più euforico.

Al contrario, Romina Power ha mostrato sempre una certa insofferenza verso la kermesse: "Lei ha qualche perplessità, non ama molto la gara".

L'artista statunitense infatti, in più di un'occasione ha riferito di non essere molto interessata alla kermesse targata Rai. La Power adora cantare, ma mettersi a confronto con altri big della musica non la fa impazzire. Per quanto riguarda la canzoni da portare in gara, Al Bano ha riferito che ci sarebbero già due canzoni pronte per presentare alla giuria.

Una sarebbe stata scritta da Cristiano Malgioglio, l'altra invece porterebbe la firma di Depsa. Quest'ultimo sarebbe lo storico autore che ha contribuito al successo di Champagna, cantata da Peppino di Capri.

Al Bano e Sanremo: una lunga storia d'amore

Al Bano Carrisi ha sempre mostrato di essere attratto dal Festival di Sanremo. Il cantante pugliese ha calcato il palco dell'Ariston per ben dieci volte da solo e cinque con Romina Power.

Inoltre, la coppia si è esibita alla kermesse canora nel 2015 fuori gara. Con quell'ospitata i due ex coniugi sancirono definitivamente la reunion professionale. Al momento non c'è nessuna certezza della presenza in gara da parte della coppia, ma la notizia sta già facendo impazzire i fan. Il Leone di Cellino San Marco durante l'intervista concessa alla rivista Di Più, ha confidato di voler partecipare a Sanremo perché l'idea che il conduttore sarà Amadeus lo stuzzica molto.

Nei confronti del nuovo conduttore e direttore artistico, Al Bano ha riservato delle belle parole: "Amadeus è un amico, mi fido di lui". Nel frattempo prima di confermare o smentire un eventuale presenza dei due coniugi al prossimo Festival, Carrisi si sta dedicando ad un tour internazionale tra il Canada e l'Australia.