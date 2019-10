Torna l'appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera prodotta da Televisión Española in collaborazione con Boomerang TV. Gli spoiler delle nuove puntate che i telespettatori assisteranno prossimamente su Canale 5, rivelano che Padre Telmo Martinez sarà disposto a tutto pur di dividere Samuel Alday e Lucia Alvarado. Il prelato, infatti, arriverà a rapire la cugina di Celia per confessarle la verità sulle vere intenzioni che il figlio di Jaime ha nei suoi confronti.

Una Vita: Samuel vuole l'eredità dei Marchesi di Valmez

Nelle prossime settimane inizierà un nuovo triangolo amoroso con protagonisti Lucia, Samuel e Padre Telmo. Le anticipazioni di Una Vita, rivelano che quest'ultimo farà di tutto per impedire alla cugina di Celia (Juan Carlos Talavera) di sposare il figlio di Jaime.

Nelle attuali puntate l'Alvarado ha scoperto di essere la figlia dei Marchesi di Valmez, rei di averla abbandonato quando scoprirono di essere fratellastri.

Per questo motivo l'Alday ha chiesto un grosso prestito al terribile strozzino Jimeno Batan, sicuro di mettere le mani sull'eredità della cugina di Celia. Da questo momento non mancheranno i colpi di scena: i coniugi Alvarez Hermoso permetteranno a Samuel di corteggiare Lucia dopo essere riuscito ad ottenere l'annullamento delle nozze con Blanca Dicenta, scapata nel frattempo a Huelva insieme a Diego e Moises.

Padre Telmo rapisce Lucia

Le trame di Una Vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che i dubbi di Padre Telmo (Dani Tatay) sulle vere intenzioni di Samuel saranno chiariti da Jimeno, che durante una confessione gli rivelerà di avere pattuito un patto con lui per depredare Lucia. Il sacerdote, accecato dalla rabbia, pretenderà che l'Alvarado lo segua lontano da Acacias 38 in occasione della processione in onore della Vergine dei Miracoli.

In questo frangente, la ragazza apparirà molto sconvolta, tanto da cominciare a non fidarsi più del Martinez in quanto l'Alday le aveva raccontato che il suo ordine del Cristo Giacente era interessato ai soldi dei Marchesi di Valmez.

Martinez confessa all'Alvarado le vere intenzioni dell'Alday

Tuttavia, Padre Telmo non si arrenderà, tanto da promettere a Lucia di restituirle la libertà soltanto quanto avrà ascoltato la sua verità.

Martinez, a questo punto, le confesserà che l'Alday si era accordato con Jimeno Batan solo per sposarla e depredarla di tutta la sua eredità per uscire dalla crisi economica che sta attraversando. Di conseguenza, l'Alvarado comincerà a dare fiducia alle parole del prelato, tanto da essere sicura che il figlio di Jaime avesse cercato di farla impietosire quando si era fatto picchiare di fronte a lei. Infine, l'uomo religioso tradirà la sua fede, confessando di nutrire dei sentimenti per lei.