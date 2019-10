Il Collegio 4 torna su Raidue a partire da martedì, 22 ottobre. Il Reality Show quest'anno avrà come voce narrante quella di Simona Ventura che sostituirà Giancarlo Magalli, presente nelle prime tre edizioni. I venti studenti, per la quarta stagione saranno trasportati negli anni '80.

Da martedì 22 ottobre parte Il Collegio: i nuovi alunni vivranno il 1982

La scuola più famosa d'Italia riaprirà i battenti martedì prossimo e vedrà 20 studenti tra i 14 e 17 anni che si metteranno alla prova con un collegio del 1982.

Il programma televisivo sperimenta i comportamenti degli alunni di oggi che si dovranno misurare con il sistema scolastico degli anni passati. L'anno scelto per la nuova stagione è come sempre rappresentativo per la nostra storia: vennero commercializzati i primi CD musicali e la nazionale italiana vinse i mondiali. Gli alunni saranno i veri protagonisti assoluti del programma televisivo di Rai 2: il cast di quest'anno sarà composto da Aresta Mariana, sedicenne di Bari, detta la Supponente; Cardamone Francesco, quattordicenne di Roma, detto il Narciso; Crispino Vincenzo, napoletano, detto il Gigante Buono; Djordjevic Alex, milanese quindicenne, detto il Macho; Brondin Martina, diciassettenne di Albignassego; Ciupilan George, di Stella, diciassettenne detto Dongiovanni; Busciantella Ricci Asia, di Perugia, quindicenne detta la Strafottente; Gioia Maggy, da Milano, detta la Saputella; Fazzi Samuele, diciassettenne di Massa detto il Musicista; D'Addario Vilma Maria, quindicenne di Potenza detta la Chiacchierona; Maggio Giulio, 15 anni, da Montespertoli, ribattezzato la Peste; Zacchero Roberta Maria, sedicenne di Torino detta la Ribelle; Musella Gianni Nunzio, il Rapper diciassettenne di Moncalieri; Piccione Sara, miss Dolcezza di Dolo; Tricca Mario, detto il Filosofo, di Castel Madama; Matera Benedetta, di Napoli, detta la Peperina; Montuori Gabriele, di Caserta, detto il Dottore; Dorelfi Claudia, di Roma, detta la Sanguigna; Robbiano Nicolò, di Quattordio, detto il Disk Jockey; Piccamiglio Alysia detta la Leonessa, quindicenne di Imola.

Alunni e professori de Il Collegio 4: ci saranno anche nuove entrate

Di fondamentale importanza nella riuscita del programma è anche il corpo docenti. I professori de Il Collegio 4 saranno capitanati dal preside Paolo Bosisio. Andrea Maggi insegnerà Italiano ed Educazione Civica, Maria Rosa Petolicchio sarà la professoressa di matematica e scienze e Luca Raina sarà il professore di Storia e Geografia.

L'inglese sarà insegnato da David Wayne Callahan e l'educazione fisica da Daniele Calanna. Inoltre ci saranno Giovanna Giovannini (educazione musicale), Carmelo Trainito (breakdance), Valentina Gottlieb (aerobica) e Carlo Santagostino (informatica).

Lucia Gravante e Piero Maggiò saranno i sorveglianti del Collegio e avranno il duro compito di far rispettare le regole ai ragazzi, anche fuori dall'orario delle lezioni.

La novità di quest'anno sarà la sostituzione di Giancarlo Magalli con Simona Ventura, ritornata sulla rete di Rai 2 dopo un lungo periodo di assenza.