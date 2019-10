I telespettatori sia italiani e spagnoli non possono fare a meno di seguire le avventure della serie televisiva Una vita, sempre più ricche di colpi di scena. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, dicono che Susana Seler (Amparo Fernandez) e Rosina Rubio (Sandra Marchena) si cacceranno in una situazione abbastanza complicata. Tutto avrà inizio quando la sarta e la madre di Leonor Hildago seguiranno delle lezioni di disegno nella scuola del maestro Venancio (Pedro Rebollo).

Infatti, mentre saranno intente a fare un ritratto, le due borghesi prenderanno un forte shock a causa del modello Alexis Escalona (Oscar Ortega): quest’ultimo darà l’impressione di aver esalato l’ultimo respiro sotto lo sguardo di Susana e Rosina. A seguito di questa tragedia, la madre di Leonor e la zia di Liberto saranno in preda al panico, per via delle minacce subite dalla famiglia dell’apparente defunto. Le due donne si vedranno costrette a pagare un grosso riscatto, per non finire in prigione.

Il decesso di Alexis, la fuga di Susana e Rosina

Nei prossimi episodi italiani, Susana e Rosina saranno catapultate in una nuova avventura. La sarta e la Rubio si iscriveranno ad un’accademia di disegno. Le due donne dopo un po’ di tempo accetteranno di seguire delle lezioni extra, ed in tale circostanza ammireranno il modello Alexis, visto che poserà per loro senza vestiti. La moglie di Liberto e la Seler dopo aver provato vergogna si ambienteranno, assistendo a qualcosa di tragico.

In particolare, il giovane in una delle solite giornate di lavoro sconvolgerà Susana e Rosina. Ovviamente si tratta di Alexis, che dopo aver avuto una crisi d’asma perderà i sensi, senza consentire alla madre di Leonor di dargli la pastiglia che l’avrebbe fatto rimanere in vita. A questo punto Susana e Rosina terrorizzate dall'accaduto e dall'idea che i vicini di casa possano venire a conoscenza dell’attività che hanno intrapreso, se la daranno a gambe levate.

Dopo aver lasciato il corpo senza vita di Alexis nell'istituto accademico, la Seler e la Rubio faranno il possibile per non incontrare Venancio. Quest’ultimo non demorderà, visto che riuscirà ad avere un confronto con le sue allieve preferite.

I sospetti di Liberto e Leonor, la Seler e la Rubio ricattate dagli Escalona

L’insegnante inviterà Rosina e Susana a presentarsi a scuola, comunicandole di avere una frattura ad un braccio per l’aggressione ricevuta dagli Escalona, i parenti di Alexis.

L’intento del maestro sarà quello di riuscire a scoprire tramite la sarta e la moglie di Liberto chi era presente nel momento in cui il modello è passato a miglior vita. Nonostante il docente prometterà di non coinvolgerle nell'intricata faccenda, la madre di Rosina e la Seler non riusciranno a stare serene, poiché avranno il timore di poter essere rintracciate dai familiari del defunto. Gli strani atteggiamenti di Rosina e della Seler non passeranno di certo inosservati a Leonor e Liberto.

Quest’ultimo e la giovane Hildago infatti si daranno subito da fare per scoprire cosa stanno nascondendo le due donne. Nel bel mezzo di una solita giornata di lavoro, la sarta dopo aver avuto il timore di essere stata pedinata da qualcuno, troverà un biglietto da parte degli Escalona. Ebbene sì, i parenti di Alexis minacceranno la Seler pretendendo di ricevere da lei e dalla Rubio ben 10,000 pesetas se non vorranno essere accusate del delitto, e che le loro attività non si spargano in tutto il paese. La zia di Liberto non riuscirà proprio a stare tranquilla, visto che gli Escalona continueranno a farle delle intimidazioni appendendo addirittura all'esterno del suo negozio il disegno senza veli di un uomo con una frase offensiva nei suoi confronti.