Una delle serie televisive più seguite nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Rai è sicuramente Il Paradiso delle signore, che ha riaperto i battenti con la seconda stagione daily da neanche un mese.

Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori vedranno lunedì 4 novembre 2019 sempre a partire da poco dopo le ore 15:30 su Rai 1, dicono che al centro delle trame continuerà ad esserci un triangolo amoroso.

I protagonisti saranno ancora una volta Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) Cesare Diamante (Michele Cesari) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker).

Il genero di Silvia e Luciano, dopo aver notato che sua moglie è sempre più fredda nei suoi confronti, inizierà ad avere il sospetto che non lo stia rispettando. In effetti il presentimento del medico non sarà errato, visto che la madre di Margherita continuerà a portare avanti la tresca extraconiugale con il suo ex fidanzato, anche se sarà assalita dai sensi di colpa.

Luciano e Silvia sospettano della figlia, le commesse ricevono una bella notizia

Nella sedicesima puntata che verrà trasmessa su Rai 1 nel pomeriggio di lunedì 4 novembre 2019, Marta e Vittorio rimarranno spiazzati da un gesto commesso da Riccardo. In particolare i novelli sposi verranno a conoscenza che il giovane Guarnieri e Nicoletta hanno intrapreso una tresca clandestina. Una volta tornati a casa, Conti e la moglie non faranno altro che ripensare alla scena peccaminosa vista.

Intanto Silvia e Luciano durante la colazione si confronteranno riguardo agli strani atteggiamenti della figlia, cercando di capire quale segreto potrebbe nascondere. Nel corso della mattinata le 'veneri del Paradiso' esulteranno di gioia, dopo aver ricevuto una meravigliosa notizia: le commesse del grande magazzino apprenderanno dal direttore Vittorio che il filmato promozionale che vuole realizzare è una novità, soprattutto perché saranno proprio loro le protagoniste principali.

Cesare non si fida di Nicoletta, Angela tormentata dal passato

Intanto Adelaide e Umberto con tutte le loro forze possibili, inizieranno ad attuare il piano diabolico per far allontanare Ludovica Brancia Di Montalto dal suo contabile Gualtiero Mairan. In seguito Marta stufa di rimanere in silenzio, metterà in guardia il fratello Riccardo facendogli sapere di averlo sorpreso baciare appassionatamente Nicoletta.

Nel frattempo oltre a Luciano e Silvia, anche Cesare comincerà a farsi dei complessi. Il dottor Diamante non riuscirà a fidarsi della moglie, dato che avrà il timore di essere stato tradito. Intanto Angela farà i conti con la sua proprietaria di casa, che la metterà alle strette dandole un ultimatum per pagare l’affitto. La giovane cameriera non sarà soltanto turbata per i problemi finanziari, visto che a tormentarla sarà una misteriosa figura del suo passato.