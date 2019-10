Continuano ad appassionare le vicende della soap opera di origini spagnole Il Segreto. Dagli spoiler delle puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 la settimana prossima, si evince che la marchesa Isabel de Los Visos e Antonita si preoccuperanno quando non ci sarà nessuna traccia di Francisca Montenegro. Marcela Del Molino invece avrà finalmente la conferma di essere stata tradita dal marito Matias Castaneda, dopo averlo sorpreso tra le braccia di Alicia.

La Montenegro rassicurata, Marcela sorprende il marito tra le braccia di Alicia

Negli episodi in programmazione in Spagna dal 4 all’8 novembre 2019, la marchesa Isabel si arrabbierà con Ignacio per averla fatta venire a conoscenza della sua partenza tramite Urrutia. Intanto, Ramon farà credere alla madre di Tomas e Adolfo di conoscere l’origine del suo disaccordo facendola preoccupare. Rosa sospetterà che Manuela e Rosa le stiano nascondendo qualcosa su Adolfo.

La marchesa Isabel, per tranquillizzare la Montenegro la incoraggerà dicendole che la vendita de La Casona è molto vicina. Tomas metterà al corrente la madre dell’incidente che si è verificato nella miniera. Nel contempo Camelia rimprovererà suo padre per la sua lontananza. Matias chiederà scusa alla figlia e non riuscirà a non ricordare i baci che si è scambiato con Alicia. Nonostante ciò, il Castaneda avrà un nuovo appuntamento con la figlia di Encarnacion: purtroppo i due amanti verranno sorpresi dalla Del Molino.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Adolfo dopo aver visto Marta baciare Ramon se ne andrà via indignato. Ignacio organizzerà un pasto d’addio a La Casona per tutti i lavoratori, e tramite una missiva da parte della marchesa apprenderà che non vuole vendere le miniere.

Adolfo si presenterà a La Casona e pretenderà di sapere da Marta ciò che è successo: la conversazione tra i due verrà ascoltata da Rosa. La marchesa Isabel dirà a Tomas che il denaro presente in una valigia servirà per l’acquisto de La Casona.

Matias dirà ad Alicia di non potersi abbandonare con lei, per il fatto che sua figlia sente la sua mancanza. Marta rimarrà stupita quando sua sorella Rosa esigerà che lei sia sincera.

Matias si allontana da Alicia, la sparizione di Francisca

Dolores metterà in guardia Encarnacion sulle voci che stanno circolando in paese sulla tresca tra Matias e sua figlia Alicia. Quest’ultima dopo essere stata schiaffeggiata da sua madre, riterrà che la responsabile di questa lite sia stata Marcela.

Successivamente, Tomas inviterà il fratello ad avere prudenza, invece Antonita metterà al corrente Isabel degli sbalzi d’umore di Francisca. Quest’ultima dopo essere scomparsa nel nulla, verrà ritrovata nel giardino dalla domestica della marchesa e apparirà abbastanza disorientata. A questo punto la madre di Adolfo e Tomas ricorderà alla Montenegro di essere cauta e di non farsi vedere da nessuno.

Carolina farà capire di aver ricevuto delle brutte notizie da Pablo, mentre Encarnacion cercherà di chiarire con Alicia. In seguito, quest’ultima esaminerà i dettagli della situazione dei dipendenti della fabbrica e della miniera, e farà i conti con la freddezza di Matias, che preferirà prendere le distanze da lei. I genitori della piccola Camelia parleranno del loro allontanamento, ricordando il consiglio che Raimundo gli ha dato per salvare il loro matrimonio. Carolina sconvolta dalla lettera ricevuta da Pablo, convincerà suo padre ad andarlo a trovare in caserma con lei. Tomas si recherà all'ostello, e Marcela oltre a rimproverarlo per il suo distacco lo accuserà di aver finto di amarla. Per terminare, Adolfo mentre si troverà da solo in giardino apparirà Rosa, che sarà decisa a dimostrargli che il suo cuore debba essere occupato da lei.