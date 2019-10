Durante le prossime puntate di Un posto al Sole, in onda dal 21 al 25 ottobre, ci saranno nuovi dettagli riguardo la vicenda che nelle scorse puntate hanno coinvolto Diego, l'avvocato Aldo Leone e Beatrice. In particolare, dopo lo scontro di Giordano con l'avvocato, quest'ultimo è stato investito da un'auto in corsa, finendo in ospedale in condizioni molto gravi.

Eugenio e Giovanna arriveranno a sospettare proprio di Diego, considerati i suoi precedenti e l'ossessione dell'uomo nei confronti di Beatrice, fidanzata di Aldo.

Insomma, la vicenda potrebbe avere delle pesanti conseguenze legali, al punto che la polizia effettuerà dei rilievi proprio all'auto di Giordano.

Per quanto riguarda la vicenda tra Alex e Vittorio, quest'ultimo non riuscirà a spiegarsi perché la sua ormai ex fidanzata ha deciso di lasciarlo senza fornirgli alcuna spiegazione, interrogandosi inoltre sugli strani atteggiamenti assunti recentemente dalla ragazza.

Infine, proseguiranno le vicende di Marina e Fabrizio, dove l'uomo sarà intenzionato ad intraprendere un viaggio insieme alla propria anima gemella, mentre Cerruti continua a tenere il dottor Sarti a distanza, ma presto riceverà una sorpresa.

Spoiler Un Posto al Sole: Diego sospettato di aver investito Aldo

Nelle prossime puntate della soap Un posto al sole, Raffaele sarà particolarmente preoccupato per il figlio Diego.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

I problemi per il ragazzo aumenteranno quando Eugenio inizierà a pensare che Giordano possa essere coinvolto nella vicenda con l'avvocato Leone, in ospedale in condizioni gravissime. Diego inizierà a prendere seriamente in considerazione l'idea di andare a costituirsi alla polizia, in quanto preoccupato di aver davvero investito Aldo. Il padre però, cercherà in tutti i modi di farlo ragionare.

Nel frattempo, Giovanna verrà a scoprire dell'infedeltà di Aldo verso Beatrice, e deciderà di convocarla in commissariato.

La donna intanto ha deciso di allontanarsi da Giordano, ormai sempre più possessivo nei suoi confronti, tant'è che i due avranno seri problemi anche in ospedale.

Anticipazioni trame Upas: Vittorio chiederà consigli a Rossella

Vittorio comincerà a pensare che Alex ha deciso di lasciarlo dopo che la ragazza ha saputo che la tradiva con Anita. Nel tentativo di uscire da questo periodo di crisi, il gioverà chiederà aiuto a Rossella su come comportarsi.

Inoltre, la convivenza forzata con Guido, Mariella e il piccolo Lollo, inizierà a mettere il giovane a disagio.

Per quanto riguarda la relazione tra Marina e Fabrizio, l'uomo è sempre più stupito della loro relazione, e deciderà di organizzare un viaggio a sorpresa per la sua dolce metà. Improvvisamente però, la donna prenderà una decisione inaspettata.

Proseguono infine gli equivoci del povero Cerruti che, a causa dei suoi tatuaggi, continuerà a tenere il dottor Sarti a distanza.

Ciò nonostante riceverà presto una bella sorpresa.