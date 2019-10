Il Paradiso delle Signore è finalmente tornato su Rai 1. Dopo la pausa estiva, gli appassionati della soap potranno finalmente rivedere le vicende dei personaggi che lavorano al grande magazzino milanese. Negli episodi in onda questa settimana assisteremo ai preparativi del matrimonio tra Vittorio e Marta e inoltre il pubblico imparerà a conoscere nuovi personaggi.

Angela Barbieri arriva a Milano

Nella seconda puntata del 15 ottobre, a Milano arriverà un nuovo personaggio: si tratta di Angela Barbieri, una ragazza proveniente da un paesino della Pianura Padana.

La giovane è in cerca di un lavoro ed è per questa ragione che si recherà al circolo dove conoscerà Adelaide e Riccardo. La ragazza farà una buona impressione a entrambi, motivo per cui verrà assunta molto presto. Inoltre Angela, grazie al suo carattere, farà subito amicizia con Gabriella e Roberta.

Un altro personaggio alla ricerca di un lavoro è Rocco Amato. Il giovane, appena arrivato dalla Sicilia, cercherà lavoro al Paradiso e verrà assunto come magazziniere.

Tuttavia il ragazzo, fin dal primo giorno, incontrerà subito delle difficoltà: infatti Amato entrerà in conflitto con il capo magazziniere Ugo Tagliabue. Riuscirà il giovane a farsi apprezzare dal suo capo e a non creare preoccupazioni alla zia Agnese?

Gabriella prepara l'abito per Marta

Come già anticipato, il Conti e la giovane Guarnieri si preparano a convolare a nozze: infatti, dopo tante difficoltà, la coppia ha deciso che è arrivato il momento di sposarsi.

Adelaide non è molto contenta della notizia (non considerando Conti un uomo all'altezza della Guarnieri), ma aiuterà la nipote nei preparativi del matrimonio. Marta vorrebbe indossare un abito disegnato da Gabriella, ma purtroppo ci sono dei problemi. Per questo Adelaide convince la nipote a comprare un abito da sposa disegnato da uno stilista famoso, Galeotti, e di conseguenza rinunciare all'abito realizzato da Gabriella.

La fidanzata di Salvatore, durante lo stage a Parigi, ha ideato l'abito da sposa per Marta. Purtroppo a Milano arriva un abito diverso da quello disegnato da Gabriella. È per questa ragione che la giovane Guarnieri deciderà di ascoltare il consiglio della zia. Nonostante ciò, Vittorio Conti desidera che sia Gabriella a occuparsi della confezione dell'abito, per questo le chiede di attuare qualche modifica, in maniera tale da renderlo perfetto: in questo modo inizia la carriera da stilista, della giovane ragazza, all'interno del grande magazzino milanese.

L'appuntamento è per domani, a partire dalle 15:40, su Rai 1. L'episodio sarà disponibile anche nella piattaforma streaming RaiPlay.