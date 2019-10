Il pubblico di Uomini e donne era in gran fermento in vista della registrazione del Trono Classico che si è tenuta ieri 2 ottobre. La scorsa settimana, infatti, Sara Tozzi aveva annunciato la decisione di abbandonare il trono, a causa dei sentimenti ancora presenti per il suo ex fidanzato. Ma il tanto atteso annuncio non è arrivato, deludendo i telespettatori presenti agli studi Elios di Roma. In attesa di capire se la presentazione è stata soltanto posticipata, il percorso televisivo dei troni, al momento, prosegue con Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino, le cui dinamiche hanno cominciato a entrare nel vivo.

Per la tronista romana, infatti, è arrivato il primo bacio, mentre la corteggiatrice Veronica ha avuto una forte discussione con Alessandro, dopo che lui ha deciso di non portarla in esterna.

Spoiler Uomini e donne: Sara non è stata sostituita

Nei giorni scorsi si è fatto un gran parlare della possibile sostituta di Sara Tozzi, la protagonista di Uomini e donne che ha deciso di abbandonare il trono a poche settimane dall'inizio della stagione.

C'erano già i nomi delle grande favorite, a partire dall'ex corteggiatrice (di Andrea Zelletta) Klaudia Poznanska, che si era allontanata per qualche tempo dai social network, e da Federica Spano. Ma quanto accaduto nella registrazione del Trono Classico del 2 ottobre ha deluso le aspettative: come riporta il Vicolo delle News nel suo tradizionale resoconto, infatti, Maria De Filippi non ha presentato nuove troniste, proseguendo il racconto delle conoscenze dei soli Giulia, Giulio e Alessandro. La possibile nomina potrebbe essere rimandata di qualche settimana o non arrivare proprio, almeno fino alle prossime scelte.

Il primo bacio per Giulia

Non c'è stato comunque da annoiarsi nella registrazione di Uomini e donne di ieri 2 ottobre, grazie ad alcuni sviluppi dei percorsi dei tre attuali tronisti. Giulia ha discusso insieme ad Alessandro nei camerini, al termine della precedente puntata. Lei lo ha accusato di volersi mettere solo in mostra, motivo per cui l'ha portata in spa già alle prime uscite. È stata poi la volta dell'esterna con Daniele, prima a Castel Gandolfo e poi sulle giostre.

Proprio qui lui ha proposto una scommessa durante la sfida con le pistole: se avesse vinto, lei avrebbe dovuto baciarlo. In effetti, le cose sono andate proprio così e tra la coppia ha avuto luogo il primo bacio appassionato (criticato dagli altri corteggiatori in studio). Veronica ha discusso con Alessandro Zarino, accusandolo di non averla portata in esterna dopo che lei si era dichiarata. Ha quindi spiegato di avere avuto paura di Giulio e del suo carattere forte, ma ha lasciato intendere di non escludere un ripensamento verso di lui in futuro.

Anche Giovanna è uscita con entrambi i tronisti, ma Giulio, non appena scoperto il duplice interesse, ha deciso di eliminarla.