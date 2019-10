Si rinnova l’appuntamento dedicato all’appassionante telenovela iberica Il Segreto. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Spagna la settimana prossima, annunciano che Marcela Del Molino dopo aver sospettato sempre di più del marito Matias Castaneda per averlo visto molto cambiato, farà una scoperta terribile. La madre di Camelia troverà nella valigia del consorte un’arma da fuoco. Purtroppo il figlio di Emilia e Alfonso non avrà nessuna intenzione di sbarazzarsene, per difendersi da eventuali ripercussioni dovute al suo coinvolgimento con la protesta dei minatori.

Francisca Montenegro invece finalmente parlerà di Raimundo Ulloa. La storica dark lady durante una conversazione con la marchesa Isabel de Los Visos affermerà di sentire la mancanza del marito.

Pablo e Carolina si promettono amore, il ritorno di Onesimo

Nelle puntate in programmazione in Spagna dal 7 all’11 ottobre 2019, Ignacio vorrà convincere la marchesa a stringere un accordo ragionevole con i minatori.

Intanto Encarnación farà sapere al marito che Alicia ha deciso di riprendere gli studi. Pablo e Carolina si prometteranno amore reciproco dopo essersi detti addio. Ramon interromperà una conversazione tra Urrutia e Don Ignacio, facendogli sapere che il costo dell’illuminazione dei forni se devono essere spenti è molto elevato. Pablo sarà pronto per partire e verrà salutato soltanto da Manuela. Matias negozierà con Maqueda, che gli dirà che se non torneranno a lavorare cambierà idea.

Tomas e Adolfo proporranno al Castaneda di migliorare la sicurezza e di annullare lo sciopero. Marcela consiglierà Tomas di evitare di incontrare suo marito per il conflitto minerario. L’armonia tra Alicia e Matias crescerà. La marchesa comunicherà al marito della Del Molino che se non annulleranno lo sciopero, la prossima settimana licenzierà altri 20 minatori. Cosme, uno dei lavoratori veterani, agirà alle spalle di Matias concordando con il caposquadra.

Rosa chiederà a Marta di andare all’appuntamento con Adolfo per dargli un biglietto. Dopo aver incoraggiato i minatori a ribellarsi, Matias interromperà una lite tra Tomas e Marcela. Quest’ultima dopo aver fatto andare via il suo amante, ricorderà al marito i tempi in cui per lui al primo posto c’era la famiglia. Il Castaneda quando il capitano Huertas festeggerà il fatto che i minatori sono tornati nella fossa, capirà di essere stato tradito.

Gli Urrutia saranno entusiasti della figlia Alicia, che nel frattempo crederà di aver deluso la sua famiglia. Marta rimprovererà Rosa per aver accettato l'appuntamento teatrale con Adolfo, senza ricevere l’approvazione del padre. Di ritorno dal suo viaggio in Germania, Onesimo racconterà ai Miranar di aver desiderato tanto la sua famiglia. Il capitano Huertas, Don Filiberto, e Mauricio, commenteranno l’esito dello sciopero.

Francisca sente la mancanza di Raimundo

Adolfo metterà al corrente Tomas del viaggio fatto con Marta, venendo rimproverato dal fratello per filtrare con entrambe le sorelle Solozabal. Alicia sarà convinta che i minatori abbiano tradito Matias a causa di Cosme. Quest’ultimo messo alle strette dal Castaneda si vergognerà per aver fatto finire lo sciopero, ma gli assicurerà che la paura di perdere il lavoro è più grande. Francisca farà sapere alla marchesa Isabel di voler recuperare i suoi terreni. La madre di Tomas e Adolfo, subito dopo dirà ad Antolina che la Montenegro è troppo esigente. Tomas rinuncerà a portare Marcela al teatro o a ballare, ricordandole che la colpa è di suo marito. Intanto Ramon chiederà a Marta il permesso di scriverle e lei accetterà. Don Ignacio entrerà in confusione dopo aver sorpreso la figlia Rosa al teatro con Adolfo. Marcela cercherà di rincuorare Matias, quando lo vedrà deluso per essere stato tradito dai minatori. Don Filiberto accuserà il Castaneda di essere un cristiano provocatorio e cattivo. Stanco di essere rimproverato, il figlio di Emilia e Alfonso metterà in dubbio l’esistenza di Dio, facendo rimanere il sacerdote senza parole. La Del Molino sempre più curiosa di sapere cosa nasconde suo marito, troverà un'arma nella valigia dello stesso. Encarnación dopo aver visitato l'Accademia assicurerà al marito che Alicia ha ripreso le lezioni con grande sforzo. Ignacio trasmetterà a Rosa la sua delusione per avergli mentito. Manuela si sentirà in colpa per aver nascosto al Solozabal le avventure di sua figlia. Urrutia cercherà di convincere il signor Ignacio a non punire Rosa. Quest’ultima verrà confortata da Marta e Carolina, che saranno convinte che loro padre avrà delle difficoltà. Purtroppo Ignacio ordinerà a Rosa di porre fine alla relazione sentimentale con Adolfo. Marcela inviterà Matias a sbarazzarsi dell’arma da fuoco. Quest’ultimo dopo aver fatto presente alla moglie di doversi difendere dai suoi nemici se ne andrà via. Pur avendo appreso da Maqueda che nella miniera ci sono stati dei miglioramenti, il Castaneda non si fiderà, poiché crederà che presto ci saranno degli incidenti irreparabili. Successivamente Adolfo racconterà a suo fratello di aver trascorso un pomeriggio con Rosa. I fratelli Los Visos sospetteranno che loro madre abbia un segreto. Per terminare Francisca dirà alla marchesa Isabel di desiderare Raimundo Ulloa, precisandole qual è il motivo per cui non l’ha cercato dopo essere tornata a Puente Viejo.