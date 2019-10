Le trame dello sceneggiato spagnolo Una vita si fanno sempre più interessanti. Nelle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, padre Telmo Martinez (Dani Tatay) sarà disposto a tutto per il bene di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez). Il sacerdote pur essendo stato accusato ingiustamente di violenza, si riavvicinerà alla figlia dei marchesi di Valmez facendo per l’ennesima volta i conti con l’ira del figliastro di Ursula.

Telmo approfitterà dell’assenza del suo rivale per visitare Lucia: purtroppo il fratello di Diego picchierà il parroco facendolo cadere addirittura dalle scale. A complicare la situazione ci penserà la new entry Alicia Villanueva, che seguendo le istruzioni di Samuel farà il possibile per mettere Lucia contro Telmo, dicendole che il parroco è un uomo cattivo poiché l’ha maltrattata. Quest’ultimo dopo essere riuscito a rimettere piede nel quartiere iberico stringendo un accordo con Espineira, cercherà di far capire invano alla Alvarado che Alicia non è affidabile.

Telmo accusato di violenza da Samuel e dalla Alvarado

I momenti di tensione tra Samuel e il sacerdote Telmo saranno numerosi nei prossimi appuntamenti italiani. Le anticipazioni rivelano che tutto avrà inizio quando il minore degli Alday accuserà il parroco di essersi approfittato della Alvarado, nel momento in cui li sorprenderà senza vestiti e nello stesso letto. In realtà il Martinez aveva condotto la cugina di Celia in una chiesa abbandonata, per rivelarle che il figliastro di Ursula vuole sposarla per mettere le mani nell’eredità dei marchesi di Valmez.

La parente degli Alvarez Hermoso dopo essere stata messa in guardia dal prelato ha iniziato ad avere dei dubbi, ma quando Samuel e il priore Espineira l'hanno sorpresi insieme completamente svestiti ha cambiato idea. Lucia pur non avendo nessun ricordo, crederà che il prete abbia abusato di lei, decidendo di testimoniare anche in un processo ecclesiastico. A questo punto il sacerdote farà ritorno ad Acacias 38 dopo aver ottenuto il consenso di Espineira, pur trovandosi in una situazione spiacevole.

Telmo prometterà al suo superiore che farà di tutto per far innamorare la Alvarado di lui, per convincerla a farle affidare il patrimonio dei suoi genitori alla chiesa.

Il Martinez aggredito dall’Alday, Lucia mente agli Alvarez Hermoso

L’obiettivo principale del Martinez quindi sarà quello di far allontanare in modo definitivo Lucia dall’Alday. Quest’ultimo quando si renderà conto che il parroco sta facendo la corte alla sua promessa sposa, su tutte le furie risponderà ad una sua provocazione dandogli un pugno in faccia.

Il Martinez invece commenterà il gesto violento del suo rivale dicendogli che soltanto la morte potrà impedirgli di proteggere la Alvarado. Nell’intricata faccenda si inserirà anche una donna chiamata Alicia Villanueva, che si rivelerà essere una vecchia conoscenza di Telmo. La nuova arrivata verrà corrotta da Samuel per far credere a Lucia di essersi trovata nella sua stessa situazione in passato.

In particolare quest’ultima verrà a conoscenza che la forestiera sarebbe stata violentata dal Martinez. Pur avendo ricevuto questa sconcertante notizia, la Alvarado eviterà di mettere al corrente gli Alvarez Hermoso, visto che gli dirà che si tratta di un’artista che ha avuto modo di conoscere grazie a Samuel. Ovviamente Celia non farà fatica ad accorgersi che sua cugina le ha mentito sul conto di Alicia, poiché noterà che la donna non se ne intende per niente di arte.