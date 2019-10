Il prossimo martedì 29 ottobre andrà in onda in prima serata alle 21:25 su Rai 1, la sesta ed ultima puntata della seconda stagione della fiction 'La strada di casa'. Secondo le ultime anticipazioni, il gran finale della serie che ha come protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Infatti, nell'ultima puntata gli spettatori da casa avranno modo di scoprire tutta la verità sul colpevole della truffa al birrificio e sull'omicidio di Mauro Raimondi.

Gloria potrebbe non essere affetta da Alzheimer

Nel dettaglio, secondo le ultime news inerenti alla sesta ed ultima puntata della Serie TV targata Rai rivelano che il commissario Leonardi dopo mesi di indagini ha capito chi potrebbe essere il vero colpevole dell'omicidio. Infatti, quest'ultima dopo aver analizzato tutte le varie prove sembra essere certa che l'assassino sia Gloria, moglie di Fausto Morra.

Se così dovesse essere, si tratterebbe di un risvolto davvero clamoroso per questo finale di stagione. Infatti, la donna che dall'inizio della seconda stagione si è professata malata di Alzheimer, in realtà potrebbe non essere stata colpita da questa terribile malattia. Eppure sembrerebbe non ricordare nulla del giorno in cui Mauro è stato ucciso.

Spoiler 2x06 la Strada di Casa: Fausto Morra e suo figlio decisi a stanare la talpa del birrificio

Ma non è tutto, perché nel corso del finale di stagione verrà a galla anche il colpevole della truffa al birrificio della famiglia Morra.

Infatti, Lorenzo e suo padre sono convinti che all'interno dell'azienda ci sia una talpa che ha tentato e continua a pianificare per sabotare la birra con il marchio di famiglia.

Infatti, i due si renderanno conto che le analisi fatte da Ernesto nell'Asl dove lavora sono del tutto incongruenti rispetto a quelle che sono state poi fatte in laboratorio. Proprio per questo motivo, il capo famiglia dei Morra insieme a suo figlio prenderanno le redini della situazione e cercheranno di fare chiarezza su tutta la vicenda.

Per fare ciò andranno in Repubblica Ceca per mettere a posto tutti i tasselli della truffa organizzata ai loro danni. Inoltre, sempre secondo le ultime indiscrezioni sul finale di stagione, Martino, il piccolo di casa Morra vorrebbe aiutare la mamma e vorrebbe scagionarla dalle terribili accuse di omicidio. Infatti, il bambino fornirà degli indizi davvero fondamentali alla polizia che potrebbero attestare una volta per tutte, l'innocenza della donna.

Non ci resta che aspettare l'ultimo episodio della serie televisiva di Rai 1 che si appresta ad essere davvero scoppiettante e ricco di colpi di scena. L'appuntamento è per martedì 29 ottobre alle 21:25.