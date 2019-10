Un falò di confronto carico di tensioni quello andato in scena ieri sera tra Pago e Serena Enardu nel corso della quinta puntata di Temptation Island Vip. Un confronto nel corso del quale il cantante e l’ex tronista si sono rinfacciati mancanze non solo di natura affettiva: "Una follia scrivere spettacoli a 45 anni" - ha affermato la sarda. È bastato poco per surriscaldare gli animi con l’artista che ha manifestato tutta la sua rabbia per il comportamento tenuto dalla fidanzata nel corso del percorso nel reality sui sentimenti.

Dall’altra parte Serena ha riferito che preferiva concentrarsi sui sei anni trascorsi insieme più che sui venti giorni vissuti nel resort di Santa Margherita di Pula e sul suo feeling con il single Alessandro Graziani.

“Il mio comportamento qui c’entra poco, da tempo aspetto che mi dici cosa pensi di me”. Pago ha ammesso di aver avuto delle mancanze ma con toni decisi ha sottolineato che flirtare con un ‘ragazzino’ e farlo soffrire non era la strada migliore per risolvere i problemi. “Perché non hai chiesto il confronto prima se sapevi che io stavo male? Come si fa ad avere un atteggiamento simile”.

Pago accusa l'ex tronista di Uomini e Donne

Botta e risposta senza esclusioni di colpi tra Pago e Serena Enardu nel corso del falò di confronto. Il cantante ha puntato l’indice nei confronti della fidanzata per il rapporto che si è creato nel villaggio dei single con il tentatore Alessandro. “Quel ragazzo ti piace, dopo poche ore che ci siamo separati eri pappa e ciccia se era felice non avrebbe avuto quell'atteggiamento.

“Per te avrei dovuto comportarmi come nei sei anni con il toy boy”. Accuse che l’ex tronista di Uomini e Donne ha provato a rispedire al mittente rimarcando che trascorsi insieme, facendo finta di niente”.

A questo punto Alessia Marcuzzi è intervenuta ed ha invitato Pago e Serena a rivedere i video del loro percorso a Temptation Island. Il discorso è scivolato sulle mancanze ‘fisiche’ della fidanzata: “A volte sono arrivato a pensare che non mi amassi” - quesito che la quarantatreenne ha dribblato affermando di aver “bisogno di un uomo”.

Serena critica il fidanzato, il cantante: 'Non mi hai mai spronato a scrivere'

La coppia ha discusso animosamente anche su questioni legate all’aspetto lavorativo. Pago ha lamentato la mancanza di sostegno da parte della fidanzata nel suo percorso professionale. “Mi hai detto organizzati nella musica? In quale vita me l’hai detto? Tu sai che stavo cambiando lavoro”. L’artista ha riferito di aver cercato “duemila cose da fare" diverse dalla professione di cantante.

Duro l’affondo di Serena Enardu che ha definito una follia scrivere spettacoli a 45 anni. “Quando c’è stato bisogno di fare lavori umili io li ho fatti e tu dicevi che dovevi salvaguardare la tua immagine. Io ho un figlio da mantenere e il mutuo da pagare”. Il musicista ha replicato di aver fatto anche altri mestieri e di non essere mai stato stimolato dall’ex tronista sotto il profilo artistico: “Non mi hai mai spronato nello scrivere musica mentre io ti ho sempre incoraggiata”.

Pago ha sbottato ed ha chiesto a Serena perché non ha chiesto in anticipo il falò se non stava bene con lui e che le sta rinfacciando quanto accaduto in sei anni per giustificare il comportamento avuto nel villaggio dei single. “Io non volevo vedere Serena attaccata ad un ragazzino” - ha aggiunto il cantante che, innervosito, si è un attimo allontanato per poi rientrare al falò e scusarsi con Alessia Marcuzzi. “Ti devi calmare perché qui non ci sono porte da spaccare e vuoi far vedere che Pago è bravo” - ha dichiarato la Enardu. Per conoscere l’esito dell’acceso confronto bisognerà attendere la sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip, in onda lunedì 14 ottobre su Canale 5.