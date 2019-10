Sono in arrivo degli avvenimenti drammatici nelle nuove puntate italiane dello sceneggiato Una Vita, che coinvolgeranno degli storici protagonisti. Nei capitoli già andati in onda in Spagna, e in programma su Canale 5 prossimamente per via della differenza temporale di trasmissione, Trini Crespo (Ana Del Rey) anche se riuscirà a diventare madre della piccola Milagros con tantissimi sforzi, morirà sotto lo sguardo di Celia Alvarez Hermoso (Inés Aldea).

La moglie di Felipe (Marc Parejo) anche a seguito della morte della sua migliore amica continuerà ad avere un atteggiamento morboso nei confronti della figlia di Ramon (Juanma Navas). La situazione si complicherà quando quest’ultimo deciderà di raggiungere Maria Luisa e Victor nella capitale francese. La scelta del Palacios farà entrare in crisi la consorte dell’avvocato, che il giorno prefissato per la partenza si introdurrà a casa del borghese e perderà la vita nel tentativo di rapire Milagros. La colpa di questo tragico lutto ricadrà subito su Ramon, infatti verrà arrestato con l’accusa di essere un assassino.

La nascita di Milagros, Trini muore a causa di una crisi respiratoria

Saranno abbastanza movimentate le prossime puntate della telenovela, che il pubblico spagnolo ha già avuto la possibilità di vedere lo scorso anno. Negli appuntamenti andati in onda sulla rete ammiragli Mediaset di recente, Trini dopo essersi sentita male, è venuta a conoscenza di essere in dolce attesa. Ramon in un primo momento non ha avuto la reazione che la sua amata si sarebbe aspettata di vedere, salvo poi fare un passo indietro, felicissimo di diventare padre per la terza volta.

Purtroppo la Crespo affronterà una difficile gravidanza, a causa di svenimenti improvvisi. La matrigna di Antonito e Maria Luisa, dopo aver temuto il peggio, riuscirà a dare alla luce la piccola Milagros con un parto cesareo d’urgenza. Nel frattempo Celia sarà profondamente sconvolta per aver perso il figlio che aspettava. La consorte di Felipe riprenderà la voglia di vivere quando stringerà tra le sua braccia la bambina di Ramon e Trini.

Con il passare dei giorni quest’ultima verserà in condizioni di salute critiche, al tal punto che il Palacios, dovendosi assentare dal paese per delle commissioni importanti, la affiderà a Celia. La Crespo avrà una grave crisi respiratoria e non riuscirà a scampare da morte certa, poiché la moglie dell’Alvarez Hermoso non farà in tempo a darle il farmaco salvavita. Quando farà ritorno a casa, il Palacios cadrà in preda alla disperazione totale per la perdita della sua dolce metà.

Celia ritrovata senza vita, Ramon arrestato

Celia invece diventerà sempre più ossessiva nei confronti di Milagros oltrepassando ogni limite, visto che penserà addirittura di allattarla al seno come se fosse sua figlia. Successivamente la Alvarez Hermoso dimostrerà ancora una volta di aver perso il senno della ragione, poiché andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza che Ramon è intenzionato a partire con Milagros per superare il lutto subito.

Il Palacios per distrarsi vorrà raggiungere Victor e Maria Luisa a Parigi. Per impedire al vedovo di Trini di lasciare Acacias 38, Celia si renderà protagonista di una follia. Nel corso di una notte la moglie di Felipe farà irruzione nell’abitazione del Palacios con in mano un coltello. Dopo aver afferrato la bambina, la Alvarez Hermoso cadrà dalla finestra da sola, esalando l’ultimo respiro. A seguito di un salto temporale avvenuto negli capitoli iberici tra la fine di febbraio e inizio marzo 2019, ci sono stati dei cambiamenti nelle trame. Ramon Palacios si è ritrovato ancora dietro le sbarre del carcere, con l’accusa di essere l’omicida di Celia. Una volta tornato in libertà, il padre della piccola Milagros è stato riluttante a raccontare ciò che è successo tra lui e la defunta Alvarez Hermoso dieci anni fa. Tutti gli abitanti hanno continuato a credere che il vedovo di Trini si sia macchiato davvero le mani di sangue, soprattutto Susana che l’ha invitato a lasciare il paese iberico.