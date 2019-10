Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ovviamente incentrate sulla storyline che vede Diego indagato per il tentato omicidio dell'avvocato Aldo Leone. Il giovane Giordano verrà arrestato e si affiderà alla difesa dei ragazzi dello studio Navarra. La sua situazione sembrerà decisamente disperata ma poi inizierà a ricordare alcuni dettagli che potrebbero gettare nuovi luci sull'intera vicenda. Di seguito le anticipazioni settimanali di tutti gli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 28 ottobre al 1°novembre.

Lunedì 28 ottobre: Niko pronto per la difesa

Susanna (Agnese Lorenzini) e Niko (Luca Turco) si organizzeranno per approntare un'efficace difesa per Diego (Francesco Vitiello). Nel frattempo Raffaele (Patrizio Rispo) sarà molto spaventato da quello che potrebbe venire fuori dal responso degli esami sulla macchina di suo figlio. Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) e Marina (Nina Soldano) saranno sempre più affiatati e, ironia della sorte, ad avvicinarli sarà in modo del tutto involontario, Alberto Palladini (Maurizio Aiello).

Martedì 29 ottobre: Diego ricorda un dettaglio

Diego chiederà di poter incontrare subito il suo avvocato Niko, per rivelargli un importante dettaglio che aveva del tutto rimosso dalla sua memoria. Nel frattempo al caffè Vulcano comparirà una misteriosa figura. Angela (Claudia Ruffo) proverà, in tutti i modi, a convincere sua madre Giulia (Marina Tagliaferri) e suo marito Franco (Peppe Zarbo) a iscriversi ad un corso di ballo.

Mercoledì 30 ottobre: Aldo potrebbe risvegliarsi

Arianna (Samanta Piccinetti) e Michele (Alberto Rossi) avranno molte difficoltà a gestire e contenere il padre di Maurizio, che apparirà decisamente minaccioso con i due. Mentre tutti saranno in ansia per le sorti di Diego, i dottori proveranno a risvegliare, dallo stato di coma farmacologico, Aldo Leone (Luca Capuano).

Giovedì 31 ottobre: Torna Filippo

Raffaele sarà sempre più in ansia per le sorti di suo figlio Diego.

Nel frattempo Filippo (Michelangelo Tommaso) rientrerà a Napoli, dal suo viaggio di lavoro, e sarà molto preoccupato all'idea di dover rivedere sua moglie Serena (Miriam Candurro).

Venerdì 1° novembre: Mia fa reincontrare Alex e Vittorio

Diego e Raffaele avranno modo di confrontarsi in modo molto commovente in carcere. Grazie a una tranquilla cenetta in famiglia, Filippo e Serena avranno modo di confrontarsi e riavvicinarsi.

Alex (Maria Maurigi) e Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) finalmente si reincontreranno, ma il giovane Del Bue non sospetterà minimamente del piano ordito dalla piccola Mia (Ludovica Nasti).