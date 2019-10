Nella sesta ed ultima puntata di "Imma Tataranni-sostituto procuratore", la nuova serie televisiva ambientata a Matera e tratta dal romanzo di Mariolina Venezia, che sarà trasmessa su Rai 1 domenica 27 ottobre, si assisterà agli ultimi, ma non meno intriganti colpi di scena. In particolare, Pietro non starà bene a causa di un malore improvviso: ciò lo si evince da alcune scene trasmesse dal promo che fanno vedere De Ruggeri mentre viene trasportato d'urgenza in ospedale da un'ambulanza.

Anche se non è ancora chiaro, si vocifera che il malore dell'uomo sarà causato dal fatto che quest'ultimo scoprirà il flirt della moglie con Calogiuro. Inoltre, nel corso della puntata, la protagonista avrà a che fare con degli indizi che la porteranno a sospettare sull'identità di suo padre e scoprirà di una cena di Pietro con una giovane donna. L'appuntamento con l'episodio "Dalla parte degli ultimi" è in prima serata alle ore 21:25. La puntata potrà essere vista anche in diretta streaming su RaiPlay.

La trama della sesta ed ultima puntata della fiction

Una mattina presto don Mariano contatta telefonicamente la dottoressa Tataranni chiedendole un incontro: l'uomo desidera parlare con lei urgentemente. Frattanto, Pietro ha un malore e Imma, nell'accompagnare il marito in ospedale, si dimentica dell'appuntamento fino a quando non viene a conoscenza di una sconvolgente notizia che la porterà ad indagare.

Inoltre, il sostituto procuratore, scopre che il collega con cui ha cenato il marito in realtà non è un uomo, bensì una donna e, precisamente, una giovane saxofonista dalla quale l'uomo prende lezioni di musica. Questa scoperta spingerà la dottoressa Tataranni fra le braccia di Ippazio Calogiuro, dal quale è attratta da sempre? Ci sarà un tradimento da parte della donna o sarà, invece, il marito a tradirla? Infine, indizi particolari indurranno la protagonista a nutrire dei sospetti sulla vera identità del padre.

L'episodio di domenica 20 ottobre

Nella penultima puntata di "Imma Tataranni-sostituto procuratore", andata in onda domenica 20 ottobre e che ha riscosso un gran successo con più di 5 milioni di telespettatori, si è vista la protagonista sempre più attratta dal collega Calogiuro e impegnata ad indagare su un caso particolarmente duro e che l'ha profondamente turbata: la misteriosa morte di Stella Pisicchio, una sua vecchia compagna di liceo.

La donna, sebbene emotivamente molto coinvolta, piuttosto che cedere il caso ai colleghi, ha preferito portare avanti le indagini, affinché l'amica potesse avere giustizia. Valentina, invece, felice per avere trovato l'amore, ha deciso di lasciare la scuola per prendere un'altra strada, ma la cosa non ha fatto per niente piacere ai genitori, soprattutto ad Imma.