Momento particolarmente complicato per il cantante dei Backstreet Boys Nick Carter. Lo scorso 5 novembre ha perso il fratello minore Aaron Carter.

A pubblicare per primi la notizia è stato il popolare sito di musica e concerti Tmz. Inoltre un portavoce della polizia ha comunicato che gli agenti hanno risposto alla chiamata proveniente dalla casa di Aaron a Lancaster in California alle 11.00 e hanno trovato un cadavere, senza riuscire in un primo momento ad identificarlo. Era morto nella sua vasca da bagno. L’artista era nato a Tampa in florida nel 1987 e aveva iniziato ad esibirsi nel 1997, all’età di nove anni.

Il 34enne Aaron è stato trovato morto nella sua vasca da bagno a Lancaster in California. Ad oggi non è nota la causa della morte. Il fratello Nick lo ha salutato sui social con una serie di fotografie ed un messaggio di addio.

Il figlio e la compagna

Aaron lascia un figlio piccolo, Prince, avuto con la compagna Melanie Martin. La donna ha chiesto attraverso i social che venga rispettata la privacy della sua famiglia mentre affrontano la terribile realtà. Ammette che sarà un difficile viaggio crescere un figlio senza la presenza del padre. Ha infine ringraziato tutti i fan per le preghiere e l’affetto dimostrato.

Le dipendenze

Nick Carter, leader dei Backstreet Boys, ha dichiarato ai giornali di aver sempre avuto l’intima speranza, nonostante il loro difficile rapporto, che il fratello decidesse di percorrere una strada sana e di trovare l’aiuto di cui aveva bisogno.

Aaron aveva infatti una dipendenza da alcol e droga.

Rapporto difficile

I rapporti tra i fratelli si erano infatti particolarmente complicati nel 2017, quando Aaron aveva accusato Nick e la sorella di aver subito abusi da parte loro, suscitando dai due dure smentite. Nick riuscì anche ad ottenere tramite il proprio avvocato un ordine restrittivo nei confronti di Aaron.

Sembra infatti che Aaron avesse minacciato di morte la moglie di Nick, Lauren Kitt, ai tempi incinta.

Il successo

Aaron Carter nato nel 1987° Tampa in Florida divenne famoso a soli nove anni quando aprì il concerto dei Backstreet Boys a Berlino. Nello stesso anno pubblicò il singolo “Crush on You”, seguito dall’album "Aaron Carter”.

Il disco che ottenne un notevole successo fu poi seguito da un altro album "Aaron's Party (Come Get It)", disco di platino.

La riabilitazione

Negli ultimi anni Aaron aveva cambiato stile, prediligendo il genere rap. Aveva poi partecipato a diversi programmi tra cui "Dancing With The Stars" e il talk show "The Doctor", doveva aveva ammesso la sua dipendenza dalle piccole di cui abusava. Era stato anche diverse volte in riabilitazione.