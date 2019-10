Grande successo per la terza edizione de L'Isola di Pietro. La serie televisiva che ha debuttato il 17 ottobre su Canale 5 continua ad avere successo. Gianni Morandi e Chiara Baschetti nei rispettivi panni de Il dottor Pietro e la figlia Elena sono coinvolti in un altro misterioso caso che ha già appassionato tutti. La morte di Chiara ha portato un nuovo squilibrio a Carloforte e oltre ad interessare la cittadina, il fidanzato Diego sembra essere coinvolto in prima persona.

La morte di Alessandro Ferras ha portato in questura un nuovo Vicequestore, Valerio, che almeno per il momento non sembra essere affatto simpatico ad Elena.

Anticipazioni terza puntata: una nuova pista

Le indagini sulla morte della giovane continuano senza sosta e Elena e Vittorio pare abbiano trovato una nuova pista. Nello stesso tempo il fidanzato di Caterina inizierà a sospettare di Leonardo e cercherà di allontanarlo dalla sua ragazza.

Nel terzo episodio de L'Isola di Pietro in onda venerdì 8 novembre, Gianni Morandi nelle vesti di Pietro farà una clamorosa scoperta su Ilaria. La giovane infatti sta nascondendo qualcosa ai suoi genitori e il medico di Carloforte ne sarà sicuro. Le anticipazioni si concentreranno anche su Diego. Quest'ultimo capirà che Leonardo c'entrerà qualcosa con il delitto di Chiara e noterà che Caterina ha un debole per lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Infine, il nuovo vicequestore Valerio e Elena continueranno le loro indagini. I due colleghi seguiranno una nuova pista che li porterà a casa di un nuovo indagato ovvero Stefano Orrù.

Le repliche de L'isola di Pietro 3

Coloro che non hanno potuto seguire le precedenti puntate possono recuperare senza problemi. Tutte le puntate de L'Isola di Pietro 3 sono disponibili su 'MediasetPlay' a partire dal giorno seguente della messa in onda.

Gli episodi oltre ad essere visibili su Pc, lo sono anche attraverso smartphone e tablet. Il prossimo appuntamento con la serie televisiva è l'8 novembre. La produzione per questa stagione ha registrato sei episodi e di conseguenza manca pochissimo al gran finale.

Le polemiche per la morte di Alessandro Ferras

Chi ha seguito le prime due stagioni della serie televisiva sa benissimo che lo scorso anno l'ultima puntata si è conclusa con la morte di un gran protagonista.

Stiamo parlando di Alessandro Ferras che è deceduto dopo essere stato ucciso dalla compagna di un latitante. Questo colpo di scena ha scatenato davvero un putiferio sui social. In tanti, infatti, non hanno condiviso la scelta dell'attore di lasciare L'Isola di Pietro. Di conseguenza, gli appassionati hanno chiesto un ritorno in scena dell'attore che purtroppo almeno per il momento non avverrà.