Archiviata la divertente puntata dedicata ai protagonisti di Temptation Island Vip 2, il Trono Classico di Uomini e donne tornerà oggi 18 ottobre a partire dalle ore 14:45. L'appuntamento sarà dedicato completamente alle vicende dei tronisti Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli, orfani dell'ex collega Sara Tozzi, che la scorsa settimana ha concluso la sua avventura televisiva.

Chi si aspetta la presentazione di una sua sostituta, purtroppo, resterà deluso: non ci sarà nessuna nuova tronista, almeno per il momento. Spazio, invece, alle esterne di Giulia che scambierà il suo primo bacio televisivo ma non mancherà di criticare l'atteggiamento di alcuni corteggiatori. La discussione si concentrerà ancora su Veronica, delusa per la mancata uscita con Alessandro, dopo che lei si è dichiarata per lui.

Uomini e donne oggi: Giulia bacia Daniele

Il sito Witty Tv ha diffuso, come abitudine, le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata odierna. Nel video in questione si vede Giulia discutere con Alessandro al quale chioserà: "Ma i paletti te li metti da solo con un atteggiamento del genere". Lui replicherà: "Sei tu prevenuta". E la tronista ribatterà: "Ti sei presentato male". Secondo il resoconto riportato dal Vicolo delle News in merito alla registrazione effettuata il 2 ottobre, l'oggetto di contesa tra loro sarà la spa, scelta non troppo gradita dalla Quattrociocche, che non crederà al reale interesse del corteggiatore.

A suo dire, lui è solo un bel ragazzo che vuole mettersi in mostra. Si passerà poi all'esterna con Daniele, prima a Castel Gandolfo e poi sulle giostre. Proprio qui, dopo una scommessa, ci sarà il primo bacio appassionato del percorso televisivo della romana. In studio, la discussione sarà inevitabile, coinvolgendo anche Cristiano che riterrà tale gesto romantico non sincero.

Trono Classico anticipazioni: Veronica e Alessandro litigano

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne della puntata di oggi 18 ottobre, Veronica esprimerà la propria delusione per non essere stata portata in esterna da Alessandro dopo che, la scorsa settimana, si era dichiarata per lui.

Giulio, invece, al termine della precedente puntata, si era recato nel camerino della corteggiatrice e aveva tentato il chiarimento con lei, scusandosi per l'atteggiamento forte (alla fine i due balleranno anche insieme). Nel video spoiler diffuso da Witty Tv, si evidenzia la discussione tra Zarino e Veronica. Lei accuserà il tronista, dicendogli: "Possono esserci mille dubbi, ma la mia persona non può essere toccata".

Giovanna uscirà sia con Alessandro che con Giulio ma quest'ultimo deciderà di eliminarla, quando verrà informato della sua indecisione. Aurora si confronterà con Zarino, che le spiegherà di non essere abbastanza attratto da lei.