Mentre a Uomini e donne su Canale 5 va in onda l'ennesima delusione amorosa di Gemma Galgani, la rivista "Nuovo Tv" riporta la dichiarazione al veleno che Giorgio Manetti ha fatto sull'ex fidanzata. Il toscano, infatti, ha commentato in modo piuttosto duro l'atteggiamento poco reattivo che la dama avrebbe nel Trono Over da quando lui ha abbandonato la trasmissione.

Giorgio attacca Gemma sulle pagine di Nuovo Tv

In tutte le interviste che rilascia, Giorgio Manetti si trova a dover rispondere ad almeno una domanda sulla donna con la quale è stato qualche anno fa: Gemma Galgani. Un giornalista di "Nuovo Tv", infatti, di recente ha incontrato l'ex volto del Trono Over e gli ha chiesto cosa ne pensa dei tanti insuccessi amorosi che sta accumulando la sua ex davanti alle telecamere.

Notizia di pochi giorni fa, infatti, è che anche Jean Pierre ha interrotto la conoscenza con la torinese perché in lei non ha mai visto nulla in più di una cara amica.

Il "gabbiano", interpellato su questo scottante argomento, ha tuonato: "Penso sia una persona che tutti i giorni è in trasmissione a farsi maltrattare, insultare e denigrare, e questa cosa è veramente poco dignitosa".

Il toscano, dunque, non apprezza affatto l'atteggiamento a suo parere remissivo che la protagonista dell'Over avrebbe in studio: secondo lui, infatti, l'ex compagna non reagisce in modo adeguato ai tanti attacchi che riceve ogni settimana da Tina Cipollari, alcuni membri del parterre e a volte anche dal pubblico presente.

"Potrebbe anche fidanzarsi con due uomini, ma non molla la trasmissione", ha aggiunto Giorgio nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Gemma ancora single, Giorgio potrebbe tornare a U&D

Il pensiero di Giorgio su Gemma, è abbastanza chiaro: la dama secondo lui è disposta a tutto pur di restare a Uomini e Donne, anche a passare sopra ad offese non da poco che ogni settimana le vengono fatte da più parti. Sono circa dieci anni, infatti, che la Galgani partecipa al Trono Over per cercare l'anima gemella: fatta eccezione per qualche breve e tormentata storia d'amore (con Manetti, Marco Firpo ed Ennio), la torinese non ha avuto molta fortuna.

A fronte dei tantissimi uomini che ha conosciuto e con i quali è uscita, la protagonista del dating-show sembra più concentrata sui siparietti di inizio puntata con Tina Cipollari e sui battibecchi con le altre donne del parterre.

Le dichiarazioni al veleno che Giorgio ha fatto sulla sua ex, arrivano a pochi giorni da un gossip che lo vorrebbe prossimo a tornare in trasmissione: alcune indiscrezioni, infatti, dicono che il "gabbiano" sia di nuovo single e che il suo rientro nello studio di U&D potrebbe davvero essere imminente.