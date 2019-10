Oggi, martedì 29 ottobre, è andata in onda una puntata molto movimentata di Uomini e donne: la protagonista assoluta del giorno è stata un'agitata Barbara De Santi. Dopo che Gianni Sperti l'ha invitata a non usare i social network per puntare il dito su alcuni membri del parterre del Trono Over, la dama ha dato in escandescenza prima contro Armando Incarnato e poi contro la grande fetta di pubblico che non le dava ragione.

Barbara contro il pubblico: 'Ridicoli'

Come accade spesso, il Trono Over regala molti spunti di discussione ai telespettatori: oggi, durante la puntata che è appena stata trasmessa su Canale 5, la gente da casa ha assistito ad un vero e proprio "show" di Barbara De Santi. Dopo qualche settimana in cui si è vista e sentita poco, la maestra di Padova ha replicato con forza alle tante accuse che le sono state fatte in studio.

Inizialmente è stato Gianni Sperti a rimproverare la dama per il modo in cui utilizza i social network: secondo l'opinionista, la protagonista di Uomini e Donne non dovrebbe pubblicare sul suo profilo le segnalazioni che la arrivano in privato, oppure non dovrebbe anticipare quello che accade nelle registrazioni.

La diretta interessata è apparsa piuttosto stupita dalle parole del pugliese, tanto che ha ripetuto più volte di non sapere di cosa lui stesse parlano in particolare.

A questo punto, è intervenuto Armando Incarnato, che come il pubblico sa bene, non ha un rapporto idilliaco con Barbara. Il napoletano ha fatto sapere a tutti che la De Santi lo attacca continuamente tramite delle Instagram Stories, sostenendo che lui avrebbe una relazione lontano dai riflettori.

Quando si è accorta che le persone presenti in studio erano dalla parte del cavaliere, la donna non ci ha visto più, si è alzata in piedi ed ha minacciato più volte di ritirarsi dalla trasmissione dicendo: "O me, o lui".

Un nuovo spasimante non gradito per Barbara

I tanti applausi che il pubblico ha fatto ad Armando, hanno portato Barbara ad inveire anche contro di loro: "Ridicoli. Ma vedi tu se io devo farmi deridere da questi tre gatti". Le parole della dama non sono piaciute a nessuno, tanto che Incarnato le ha ricordato che se lei è un personaggio ed è tanto seguita anche sui social network, è proprio grazie alle persone che guardano ogni giorno Uomini e Donne.

Anche Gemma Galgani ne ha approfittato per punzecchiare la De Santi in un momento di evidente difficoltà: "Io qui ho conosciuto l'amore, e tu? Da quando abbiamo cominciato non hai costruito niente con nessuno". Per provare a smorzare la tensione e a mettere fine alle liti che sono nate tra vari membri del parterre, Maria De Filippi ha presentato a Barbara un signore che ha telefonato per conoscerla.

Dopo aver ballato, però la maestra si è detta piuttosto scettica sull'eventualità di proseguire questa conoscenza.