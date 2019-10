Un personaggio femminile della soap opera Il Segreto, nei nuovi appuntamenti italiani porterà avanti una vera messinscena per dare inizio alla sua vendetta. Le anticipazioni rivelano che Elsa Laguna (Alejandra Meco) dopo aver temuto di perdere la vita a causa di una terribile malattia, verrà sottoposta ad una complicata e costosa operazione speranzosa. A consentire alla sorella del defunto Jesus di farsi operare sarà anche Antolina (Maria Lima), che riapparirà nell'esistenza della sua rivale con delle buoni intenzioni, dato che restituirà ad Isaac Guerrero parte dei soldi che gli aveva sottratto. Elsa a seguito dell’intervento sopravvivrà, mentre la Ramos continuerà a mostrarsi come una donna indifesa.

La Laguna viene scagionata, il ritorno della moglie di Isaac

Nelle puntate che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, Antolina si vedrà costretta ad accettare le condizioni imposte dal marito Isaac. L’ex ancella per non finire dritto in prigione con l’accusa di aver ucciso Jesus, ritirerà la denuncia contro Elsa. A questo punto quest’ultima verrà scagionata grazie alla sua rivale, che subito dopo sparirà nel nulla.

La Laguna prima di tornare in libertà rischierà la vita per i maltrattamenti subiti dalla compagna di cella Rufina, ma non morirà grazie all’intervento provvidenziale di Zabaleta. Lo storico medico di Puente Viejo farà sapere all’acerrima nemica della Ramos di avere una gravissima malattia cardiaca, e di potersi salvare soltanto sottoponendosi ad un intervento molto costoso. A questo punto Elsa e il Guerrero con la complicità di Marcela e Matias inizieranno a raccogliere del denaro, precisamente 2000 pesetas.

Ancora una volta si assisterà al ritorno di Antolina, che per dimostrare al marito di essere cambiata in positivo gli darà le 1200 pesetas che gli aveva estorto prima di far perdere le sue tracce.

Elsa sfugge alla morte, Antolina fa credere di essere contenta

Dopo aver convinto seppur con fatica la Laguna ad accettare i soldi che appartenevano a lui, il falegname chiederà un prestito all'usuraio Prudencio.

I due amanti entreranno in possesso di ben 4000 pesetas. Mentre Elsa sarà pronta per entrare in sala operatoria, Antolina alloggerà alla locanda dei Castaneda in attesa di trovare una nuova sistemazione. A dare accoglienza alla Ramos in realtà sarà soltanto Marcela, dal momento che Matias e Consuelo non saranno per niente favorevoli a tale decisione. L’ospitalità della moglie di Isaac creerà quindi diverse tensioni, infatti la nonna di Julieta non sarà per niente disposta a dare una seconda opportunità alla diabolica bionda, respingendo il suo aiuto quando si offrirà volontaria per lavorare nella pensione.

I dubbi dell’anziana donna aumenteranno ulteriormente, infatti continuerà a credere che Antolina sia la stessa di sempre. Inoltre Consuelo avrà il timore che la Ramos stia architettando uno dei suoi loschi piani ai danni di Elsa. I sospetti della nonna della Uriarte troveranno conferma, quando l’ex ancella apprenderà che l’operazione della Laguna ha avuto un esito positivo. L’espressione della perfida donna infatti non sarà quella di una persona contenta, anche se mostrerà il contrario.