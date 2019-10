A pochi giorni dall'addio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e donne, Armando Incarnato ha rilasciato delle dichiarazioni "al veleno" soprattutto sulla dama che ha frequentato nelle scorse settimane. Il napoletano, fortemente deluso dall'ennesimo dietrofront della parrucchiera, ha fatto sapere di aver chiuso per sempre con lei, ma di essere certo che tra i due protagonisti del Trono Over non durerà.

Armando commenta la pace tra Ida e Riccardo

È notizia di un paio di giorni fa che Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno lasciato insieme il Trono Over dopo mille peripezie. Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne che c'è stata giovedì scorso, informano i telespettatori che la dama ha deciso di dare un'altra chance all'ex fidanzato dopo aver passato tutta la notte a stringersi la mano.

Uno dei pochi a non gioire per questa "reunion", è stato Armando Incarnato che, solo qualche settimana fa, ha baciato con trasporto la bresciana al termine di un romantico appuntamento nella Capitale.

Sul numero di U&D Magazine che è uscito nei giorni scorsi, il napoletano ha detto delle cose molto forti sulla parrucchiera e sulla sua decisione di tornare tra le braccia del cavaliere pugliese a quasi un anno dalla rottura.

"Ai miei occhi lui è ridicolo. Dopo aver umiliato Ida davanti all'Italia, ora torna indietro. Per Riccardo, lei è solo un'ossessione", ha tuonato il protagonista dell'Over sulle pagine della rivista di Gossip.

Armando è anche convinto del fatto che Guarnieri si sia riproposto alla Platano soltanto dopo aver saputo delle effusioni che si era scambiata con lui.

Armando spara a zero su Ida: 'È una donna finta'

Incarnato ha avuto parole poco carine anche per la donna che ha frequentato qualche settimana fa: "Se la sua mente e il suo cuore erano occupati da un altro, non doveva lasciarsi andare con me.

Penso che mi abbia usato".

Armando ci ha tenuto a precisare che per Ida non prova nessun sentimento perché la considera finta e insensibile alle reazioni che ha avuto lui dopo aver scoperto del suo riavvicinamento a Riccardo.

"Oggi provo indifferenza, perché sono sempre stato chiaro. Non ci sono più per lei", ha aggiunto il cavaliere del Trono Over nello sfogo che molti siti di gossip hanno riportato in questi giorni.

Il napoletano ha concluso la sua intervista al magazine del dating-show facendo una specie di pronostico su quello che, a suo parere, accadrà in futuro tra i due piccioncini: "Ida si può pure tenere Riccardo, ma sono certo che si pentirà della scelta che ha fatto".

Armando, dunque, non crede che il ritorno di fiamma tra la Platano e Guarnieri sia definitivo: chissà se prima del termine di questa stagione di Uomini e Donne, assisteremo al rientro in studio dei due da single dopo l'ennesima litigata.